Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü!

“80 YAPIMI 4 KATLI BİNAYA 94’TE 3 KAT DAHA EKLENMİŞ”

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “80 yapımı 4 katlı bir bina var. 1994’te 3 kat daha yapılmış. 7 katlı binada gece yoğun bir ses gelince komşularımız çıkıyor dışarı ve 3 katı çöküyor. Şu an durunlar 4,5,6 ve 7. katlar. Arama ve dinlemelerde bir yaralı bir ölü olmadığı görüldü. Boşaltılmış, yıkılacak bir bina değil. Normal yaşanılan bir bina. Toplam 10 dairenin olduğu bir bina galiba.” dedi.