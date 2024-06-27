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Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü!

Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Haziran 2024 - 9:10
Bahçelievler’de 7 katlı binada çökme meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, çalışma başlattı. Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, çöken binada ölü ve yaralı olmadığını bildirdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “80 yapımı 4 katlı bir bina var. 1994’te 3 kat daha yapılmış.” dedi.

Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, Valilikten açıklama - Sayfa 1

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 7 katlı binada kısmi çökme meydana geldi.

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Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, Valilikten açıklama - Sayfa 2

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada çalışma başlattı.

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Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, Valilikten açıklama - Sayfa 3

Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı.

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Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, Valilikten açıklama - Sayfa 4

VALİLİK: 1970 YILINDA YAPILAN BİNADA KISMEN ÇÖKME OLDU 

İstanbul Valiliği olaylar ilgili bir basın açıklaması paylaştı. Açıklamada, “27.06.2024 Perşembe günü saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallasi Yadigar Sokakta bulunan ve 1980 yılında yapıldığı tespit edilen binada kısmi çökme meydana gelmiştir.  Olay yerine çok sayıda Afad, itfaiye , 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır.” denildi.

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Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, Valilikten açıklama - Sayfa 5

“80 YAPIMI 4 KATLI BİNAYA 94’TE 3 KAT DAHA EKLENMİŞ”
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “80 yapımı 4 katlı bir bina var. 1994’te 3 kat daha yapılmış. 7 katlı binada gece yoğun bir ses gelince komşularımız çıkıyor dışarı ve 3 katı çöküyor. Şu an durunlar 4,5,6 ve 7. katlar. Arama ve dinlemelerde bir yaralı bir ölü olmadığı görüldü. Boşaltılmış, yıkılacak bir bina değil. Normal yaşanılan bir bina. Toplam 10 dairenin olduğu bir bina galiba.” dedi.

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Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, Valilikten açıklama - Sayfa 6

“KAPIYI KIRIP ÇOCUKLARO ÇIKARTTIM”
Çökme nedeniyle kendi evinin de hasar gördüğünü söyleyen Ayhan Taşkın, “Ben hemen yan binada oturuyorum. Bizim binamızda da büyük hasar var. Yatak odası komple gitti. O anda uyuyorduk. Bir gürültü duydum kalktım. Duvar gittiği gibi zor kurtardım çocukları. Çok korktuk. Kapıyı kırdım çocukları yatak odasından çıkarttım” ifadelerini kullandı.

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Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, Valilikten açıklama - Sayfa 7

“DEPREM SANDIK”
Harun Kolal isimli bir başka vatandaş ise, “Bir gürültü duyduk. Deprem sandık. Camlara çıktık. Binanın çöktüğünü gördük. Tam karşısından bir inşaat çalışması vardı. Vinçler çalışıyordu. Sarsıntısını ana caddeden bile hissediyorduk. Zaten bu binaların hepsi eski” şeklinde konuştu.

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Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, Valilikten açıklama - Sayfa 8

“KAMYON GEÇSE BİNALARIMIZ SALLANIYOR”
Mahallede yaşayan Zeynep Dernek isimli kadın kentsel dönüşüm konusunda çalışma yapılması gerektiğini belirterek, “Bu mahallenin hepsi eski evler. Burada inşaat çalışması var. Evlerimiz sallandı. Kamyon dahi geçse binalarımız sallanıyor” dedi.

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Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, Valilikten açıklama - Sayfa 9
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Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, Valilikten açıklama - Sayfa 10
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Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, Valilikten açıklama - Sayfa 11
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Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, Valilikten açıklama - Sayfa 12
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Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, Valilikten açıklama - Sayfa 13
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