İMRALI ZİYARETİNDE KONUŞULANLAR SIZDIRILDI!

28 Aralık’ta İmralı‘da gerçekleştirilen Abdullah Öcalan ziyareti, kulis bilgilerinin sızmasıyla dikkatleri üzerine çekti. DEM Parti kaynaklarına göre, Öcalan, görüşmede DEM Partisi heyetini susturup dışarıdan aktarım yapılmasına izin vermedi ve “Benim planlarım var. Gelecek sefer sizi dinlerim” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İmralı Görüşmesinin Detayları

Görüşmede Abdullah Öcalan, barışı sağlama konusunda inisiyatife sahip olduğunu belirtirken, MHP lideri Devlet Bahçeli‘nin çağrısını “Türkiye için tarihi fırsat” olarak değerlendirdi. Öcalan, bu sürecin doğru yönetilmesi gerektiğini ve tüm tarafların kaybedeceğini vurguladı.

Öcalan’dan İleriye Dönük Talepler

Öcalan, tutuklu siyasetçilerin de bu sürece katkı sunmasını isteyerek, özellikle Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve Leyla Güven’in isimlerini verdi. Ayrıca, CHP‘nin de sürece katkı sağlaması gerektiğini ifade etti. Öcalan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan CHP’yi bu süreçte aktif rol almaya davet etti.

Süreçle İlgili Talepler ve Adımlar

Öcalan, sürecin topluma anlatılması gerektiğini ve ilerleyen zamanlarda örgütle iletişim kurulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, sürecin ilerleyebilmesi için hukuki düzenlemeler önerdi.

Kaynak: https://www.medyaradar.net