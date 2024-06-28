Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı!

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
28 Haziran 2024 - 15:54
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinde, Sinan Ateş davasıyla ilgili “kararlılık” mesajı verdi. Buna karşılık Bahçeli’nin de “Sonuna kadar gidilsin. Biz de bunu istiyoruz” dediği öğrenildi.

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !