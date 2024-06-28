Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen ikili görüşmesinin perde arkasında neler yaşandığı kulislere yansıdı.
“MUHALEFETLE DİYALOG KURULACAK DİYE CUMHUR İTTİFAKI’NA SALDIRILARI SİNEYE ÇEKMEYİZ”
Türkiye gazetesinin haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nı hedef alan sözleri iki lider arasında masaya yatırıldı. Erdoğan’ın, “muhalefetle diyalog kurulacak diye Cumhur İttifakı’na saldırıları sineye çekmeyeceklerini” söylediği ifade edildi.
SİNAN ATEŞ CİNAYETİ İÇİN KİM NE DEDİ?
Ayrıca Sinan Ateş cinayeti ile ilgili yapılan tartışmalar da görüşmenin başlıklarından biri oldu.
Devlet Bahçeli söz konusu olayın MHP üzerinden tartışılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, Erdoğan’ın “Hukukun gereği yapılacaktır. Neyse çıksın ortaya” dediği, Bahçeli’nin de bu tespite destek vererek “Sonuna kadar gidilsin. Biz de bunu istiyoruz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.