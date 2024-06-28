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Bakan Işıkhan ve Şimşek’in maaşına zam!

Bakan Işıkhan ve Şimşek’in maaşına zam!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Haziran 2024 - 15:51
Çalışanları ‘zamsız bırakarak’ enflasyonu düşürmeyi hedefleyen Bakan Mehmet Şimşek’in maaşına 49 bin lira, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın maaşına 29 bin lira zam yapılacak.

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