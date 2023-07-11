Merkez Bankası rezervleri belli oldu! Bakan Şimşek duyurdu…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin olarak, “26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinde hızlı artış yaşandığını açıkladı.

Bakan Şimşek, 26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar seviyesinde olan Merkez Bankası rezervlerinin 14.2 milyar dolar iyileşme göstererek 108.6 milyar dolar seviyesine çıktığını bildirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, “Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır. 26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.