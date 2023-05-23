Jartiyerli POZLARI OLAY OLDU

Geçtiğimiz yıl rapçi Tankurt Manas ile olan evliliğiyle gündemde olan Burcu Binici, cesur paylaşımlarına devam ediyor.
En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Deniz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Binici, sosyal medyadaki cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.
En son elbisesinin altına giydiği jartiyerle poz veren Binici’ye Marilyn Monroe yorumları yapıldı.
Ünlü oyuncunun takipçileri paylaşıma “Sen harika bir detaysın”, “Yerli Marilyn Monroe”, “Bu güzellik nee”, “Su gibisin” şeklinde yorumlarda bulundular.
Binici’nin fotoğrafını beğenen ve yorum yapanlar arasında ata Demirer, Boğaç Yıldız, Alicia Kapudağ gibi isimler yer aldı.
Burcu Binici’nin sosyal medya Instagram’da 804 bin takipçisi bulunuyor.