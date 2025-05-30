EMLAKTA FİYAT OYUNUNA YASAK

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik, 30 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenleme ile emlak sektöründe fahiş ve manipülatif fiyat artışlarına karşı yeni önlemler getirildi. Artık yalnızca emlak ofisleri değil, bireysel mülk sahipleri de bu düzenlemeye tabi olacak.

TİCARET BAKANLIĞI: EMLAK PİYASASINDA MANİPÜLASYONA GEÇİT YOK

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, emlak sektöründe adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısının sağlanmasının hedeflendiği belirtilirken, ilan platformlarında yer alan taşınmazların fiyatlarının yakından takip edildiği vurgulandı. Manipülatif fiyat artışı yapan emlak işletmelerine idari yaptırımlar uygulandığı ifade edildi.

SAHİBİNDEN İLANLARDA GEREKÇESİZ ZAMLAR YASAKLANDI

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte, taşınmaz sahiplerinin ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yapması yasaklandı. Ayrıca, bu tür ilanlara aracılık eden emlak ofisleri de sorumlu tutulacak. Böylece hem ilan sahipleri hem de aracılar yaptırımla karşı karşıya kalabilecek.

YENİ DÖNEM: SADECE EMLAK OFİSLERİ DEĞİL, MÜLK SAHİPLERİ DE SORUMLU

Ticaret Bakanlığı, düzenlemenin fırsatçılık ve spekülatif fiyat hareketleriyle mücadele kapsamında önemli bir adım olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: