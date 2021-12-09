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Cinsel içerikli film yıldızının ‘5 gole 16 saat ilişki’ teklifi kariyerini bitirdi

Cinsel içerikli film yıldızının ‘5 gole 16 saat ilişki’ teklifi kariyerini bitirdi
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09 Aralık 2021 - 14:42

Cinsel içerikli film yıldızının ‘5 gole 16 saat ilişki’ teklifi kariyerini bitirdi

Yetişkin içerikli filmlerde rol alan Alina Henessy, Dymano Moskova’da forma giyen Alexandr Kokorin’e son 10 maçta 5 gol atması durumunda 16 saat ilişki teklif etmişti. Bu teklif sonrası Kokorin kariyerinde adeta düşüşe geçti

Cinsel içerikli film yıldızının ‘5 gole 16 saat ilişki’ teklifi kariyerini bitirdi - Sayfa 1

Rusya’da cinsel içerikli filmlerde rol almasıyla tanınan Alina Henessy, 2015 yılındaki bir etkinlikte futbolcuların yakışıklılıklarını değerlendirdiği sırada, Dymano Moskova forması giyen ünlü futbolcu Alexandr Kokorin’i beğenmiş ve Kokorin’in sezonun geri kalan 10 maçında 5 gol atması durumunda onunla 16 saat ilişkiye gireceğini söylemişti.

Cinsel içerikli film yıldızının ‘5 gole 16 saat ilişki’ teklifi kariyerini bitirdi - Sayfa 2

O dönem büyük yankı uyandıran olayın ardından Kokorin’in sezon sonuna kadar kaç gol atacağı merak edildi. Ancak Kokorin o sene 10 maçta sadece 1 gol atabildi ve ödülü kaybetti. Moskova da sezonu dördüncü olarak bitirdi.

Cinsel içerikli film yıldızının ‘5 gole 16 saat ilişki’ teklifi kariyerini bitirdi - Sayfa 3

Yıldız futbolcu Kokorin, bu ödülü kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda futbol yaşamı da aniden düşüşe geçti.

Cinsel içerikli film yıldızının ‘5 gole 16 saat ilişki’ teklifi kariyerini bitirdi - Sayfa 4

Dymano Moskova formasıyla 203 maçta 50 gol atan, 26 da asist yapan Kokorin, daha sonra transfer olduğu Zenit’te 92 maça çıkarak 34 gol attı. Kokorin, Zenit formasıyla da 12 asist yaptı.

Cinsel içerikli film yıldızının ‘5 gole 16 saat ilişki’ teklifi kariyerini bitirdi - Sayfa 5

Ancak yıldız futbolcunun kariyeri, 2020 yılından itibaren bir anda düşüşe geçti. Önce Zenit’ten yine Rus ligi ekibi Sochi’ye transfer olan Kokorin, buradan da Spartak Moskova’ya kiralık olarak gitti.

Cinsel içerikli film yıldızının ‘5 gole 16 saat ilişki’ teklifi kariyerini bitirdi - Sayfa 6

Fakat yıldız futbolcu 10 maçta sadece 2 gol atabildi. Kokorin’in kariyerindeki düşüş devam etti.

Cinsel içerikli film yıldızının ‘5 gole 16 saat ilişki’ teklifi kariyerini bitirdi - Sayfa 7

Rus cinsel içerikli film yıldızı Alina Henessy’in ödül vaadinden sonra bir daha kendine gelemeyen yıldız futbolcu, son olarak soluğu İtalya’nın Fiorentina ekibinde aldı.

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Cinsel içerikli film yıldızının ‘5 gole 16 saat ilişki’ teklifi kariyerini bitirdi - Sayfa 8

Burada da istediği formu yakalayamayan Kokorin, sezona iyi başlangıç yapmadı. Şu anda Fiorentina forması altında 8 maça çıkan Kokorin, henüz filelerle tanışamadı.

Cinsel içerikli film yıldızının ‘5 gole 16 saat ilişki’ teklifi kariyerini bitirdi - Sayfa 9

Dymano Moskova’da oynadığı sırada, o dönem için büyük bir bonservis bedeli olarak adlandırılan 19 milyon Euro ile Anji’ye transfer olan Kokorin, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.

Cinsel içerikli film yıldızının ‘5 gole 16 saat ilişki’ teklifi kariyerini bitirdi - Sayfa 10

Şu sıralar 30 yaşında olan Kokorin’in İtalya’da yeniden eski günlerine kavuşup kavuşmayacağı merak ediliyor.

Cinsel içerikli film yıldızının ‘5 gole 16 saat ilişki’ teklifi kariyerini bitirdi - Sayfa 11
Cinsel içerikli film yıldızının ‘5 gole 16 saat ilişki’ teklifi kariyerini bitirdi - Sayfa 12

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