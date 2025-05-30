YAZ AYLARINDA ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tv100 ekranlarında katıldığı “Özel Röportaj” programında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Bayraktar, yaz aylarında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı. Ayrıca Türkiye’nin enerji alanındaki yerli üretim hedefleri ve yeni yatırımları hakkında da önemli bilgiler verdi.

Elektrik ve Doğal Gazda Kısa Vadede Zam Beklenmiyor

Kübra Par’ın yönelttiği “Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?” sorusuna net bir yanıt veren Bakan Bayraktar, bu yaz aylarında elektrik fiyatlarında herhangi bir artış planlanmadığını söyledi. Doğal gazda ise uzun süredir düzenleme yapılmadığını, destek oranının yüzde 70 seviyelerine ulaştığını belirtti. Ancak önümüzdeki 1-2 ay içinde doğal gazda da fiyat artışı öngörülmediğini vurguladı.

Osman Gazi Yüzer Platformuyla Enerjide Yeni Dönem Başladı

Bayraktar, Türkiye’nin enerji politikalarında önemli bir dönüm noktasına geldiğini belirterek, deniz üstü doğal gaz işleme sürecinin başladığını duyurdu. Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu olan Osman Gazi, Çanakkale’de başlatılan çalışmaların ardından boğazdan geçerek Filyos’a doğru yola çıktı. Platform, Filyos Gaz Sahası’nda 20 yıl boyunca görev yapacak.

2028 Hedefi: 17 Milyon Haneye Yerli Doğal Gaz

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji üretiminde dışa bağımlılığı azaltma hedefinin hızla ilerlediğini ifade etti. Şu anda ülkenin doğal gaz ihtiyacının yüzde 15’inin yerli kaynaklarla karşılandığını belirten Bayraktar, 2028 yılına kadar bu oranın ciddi biçimde artırılacağını açıkladı. Hedeflenen 40 milyon metreküp üretime ulaşıldığında, 21 milyon haneden 17 milyonu yerli doğal gazla beslenecek.

Türkiye, Dünyanın En Modern Deniz Filosuna Sahip

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye’nin 2016’dan itibaren enerji aramacılığında kendi filosu ve mühendisleriyle büyük bir atılım yaptığını söyledi. Karadeniz’de yapılan derin sondajlarla birlikte 2020’de keşfedilen rezervlerin ardından, Türkiye artık dünyanın en modern deniz filolarından birine sahip. Bayraktar, bu filonun yakın zamanda daha da genişleyebileceğini belirtti.