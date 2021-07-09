Akbank’tan Müşteri Bilgileri Güvende Açıklaması

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Türkiye’nin en büyük banklarından biri olan Akbank’ta yaşanan hizmet aksaklıklarının ardından siber saldırı iddiası gündeme geldi. Banka saldırıya uğramadıklarını, müşteri bilgilerinin güvende olduğunu açıkladı.