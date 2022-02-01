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Elektriğe yüzde 20 zam kapıda

Elektriğe yüzde 20 zam kapıda
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28 Mart 2022 - 15:11

Elektriğe yüzde 20 zam kapıda

Elektrikte zararına üretim başladı. Nisanda zam yapılmaması durumunda temmuz ayında yüzde 100’ün üzerinde zamma mecbur kalınacağı ifade ediliyor.

Elektriğe yüzde 20 zam kapıda

 

Sözcü Gazetesi’nden Taylan Büyükşahin’in haberine göre döviz kurlarındaki artışla birlikte elektrik üretim maliyetleri katlanarak artıyor. Kilovatsaat (kWh) başına net enerji maliyeti 1.75 TL’yi geçti. Vergi hariç diğer giderlerle birlikte bu rakam 2 TL’yi aşarken, tüketiciye satılan elektriğin kWh fiyatı bunun oldukça altında kalıyor. Enerji Uzmanı Çağada Kırım’ın hesaplamalarını göre, nisan ayı ile birlikte tüm tüketici gruplarında en az yüzde 20’lik zam söz konusu.

YÜZDE 70’Sİ DOLARA BAĞIMLI

Meskenlere zam yapılmayıp ticarethane, sanayi ve tarımsal tüketime zam yapılması durumunda ise bu oranın yüzde 40’ı aşacağına dikkat çeken Kırım, zamların daha fazla bekletilmesi durumunda ise temmuz ayında yüzde 100’den fazla fiyat artışına mecbur kalınacağını kaydetti. Şu anda mesken abonelerinin diğer tüketici grupları tarafından sübvanse edildiğini aktaran Kırım, bunun sürdürülemez olduğunu dile getirdi. Piyasanın yüzde 70’inin dolara bağlı olduğunu ifade eden Kırım, “EPDK’nın zammı 2 tarife dönemi erteleme hakkı var. Ama bunu uzun süre kullanamaz. Görevli tedarik şirketleri kanunen zarar ettirilemez” dedi.

MESKENLERE SÜBVANSİYON

Aktif enerji bedeline zammın söz konusu olduğunu belirten Kırım, dağıtımda bir fiyat artışının ise söz konusu olmadığını kaydetti. Meskenleri sübvanse eden ticarethanelere kWh satış fiyatının 1.890 TL olduğunu aktaran Kırım, bunun elektrik üretim maliyetini kurtarmadığını söyledi.

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