  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. ACUN ILICALI BOŞANIYOR MU?

ACUN ILICALI BOŞANIYOR MU?

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ünlü televizyoncu ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, eşi Ayça Çağla Altunkaya ile boşanacağı yönündeki iddialara sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi. Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık iddiaları, Ilıcalı’nın Instagram paylaşımıyla yalanlandı.

ACUN ILICALI’DAN NET MESAJ

Boşanma haberleri sonrası, Acun Ilıcalı 14 milyon takipçili Instagram hesabından eşi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım, çiftin ayrılık iddialarını kesin bir şekilde reddettiği şeklinde yorumlandı.

Ilıcalı’nın bu paylaşımı, çiftin evliliğinde herhangi bir sorun olmadığına dair güçlü bir mesaj olarak değerlendirilirken, magazin dünyasında da büyük yankı uyandırdı.

BOŞANMA İDDİALARI NEREDEN ÇIKTI?

Son dönemde, ünlü çiftin ilişkilerinde sorun yaşadığı ve boşanma aşamasına geldikleri öne sürülmüştü. Ancak Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın birlikte verdikleri poz, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını gösterdi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com

ACUN ILICALI BOŞANIYOR MU?
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp