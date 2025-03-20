ACUN ILICALI BOŞANIYOR MU?

Ünlü televizyoncu ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, eşi Ayça Çağla Altunkaya ile boşanacağı yönündeki iddialara sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi. Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık iddiaları, Ilıcalı’nın Instagram paylaşımıyla yalanlandı.

ACUN ILICALI’DAN NET MESAJ

Boşanma haberleri sonrası, Acun Ilıcalı 14 milyon takipçili Instagram hesabından eşi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım, çiftin ayrılık iddialarını kesin bir şekilde reddettiği şeklinde yorumlandı.

Ilıcalı’nın bu paylaşımı, çiftin evliliğinde herhangi bir sorun olmadığına dair güçlü bir mesaj olarak değerlendirilirken, magazin dünyasında da büyük yankı uyandırdı.

BOŞANMA İDDİALARI NEREDEN ÇIKTI?

Son dönemde, ünlü çiftin ilişkilerinde sorun yaşadığı ve boşanma aşamasına geldikleri öne sürülmüştü. Ancak Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın birlikte verdikleri poz, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını gösterdi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com