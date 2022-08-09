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Ekrem İmamoğlu eleştirilere inat Nagehan Alçı’ya röportaj verdi! ‘Takdir edilmesi gerekiyor…’

Ekrem İmamoğlu eleştirilere inat Nagehan Alçı’ya röportaj verdi! ‘Takdir edilmesi gerekiyor…’
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09 Ağustos 2022 - 16:59
Doğu Karadeniz gezisinde, yanında yer alan gazetecilerden dolayı büyük ve ağır eleştiriler alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, otobüsteki isimlerden biri olan Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya röportaj verdi.

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