Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu

Cihangir’de görüntülenen oyuncu Gonca Vuslateri katıldığı bir düğündeki kıyafetiyle gündeme gelmişti. Vuslateri bu konuda fikri sorulunca “Bir hafta boyunca benim törende giydiğim kıyafeti ve göğüslerimi konuştunuz” diyerek sitem etti.