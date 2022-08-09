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Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu

Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu
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09 Ağustos 2022 - 16:58

Cihangir’de görüntülenen oyuncu Gonca Vuslateri katıldığı bir düğündeki kıyafetiyle gündeme gelmişti. Vuslateri bu konuda fikri sorulunca “Bir hafta boyunca benim törende giydiğim kıyafeti ve göğüslerimi konuştunuz” diyerek sitem etti.

Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu - Sayfa 1

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir nikahta iddialı tarzıyla dikkat çeken oyuncu Gonca Vuslateri Cihangir’de ailesiyle görüntülendi. Snob Magazin’de yer alan habere göre; ailesiyle vakit geçiren Gonca Vuslateri, yanına gelen müzisyenlere 300 TL bahşiş verdi.

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Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu - Sayfa 2

Muhabirlerle konuşan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda yakın dostunun nikahında giydiği göğüs dekolteli kıyafeti yorumlara dair de açıklama yaptı.

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Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu - Sayfa 3

GONCA VUSLATERİ’DEN SİLİKON İTİRAFI!
Vuslateri açıklamasında “Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu. İnşallah insanlara moral olmuşumdur” dedi.

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Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu - Sayfa 4

Güzel oyuncu, göğüslerine şimdilik silikon yaptırmadığını ancak ileride yaptırabileceğini de konuşmasında dile getirdi.

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Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu - Sayfa 5
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Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu - Sayfa 6
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Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu - Sayfa 7
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Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu - Sayfa 8
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Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu - Sayfa 9
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Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu - Sayfa 10
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Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu - Sayfa 11
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Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu - Sayfa 12
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Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu - Sayfa 13
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Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu - Sayfa 14
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Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu - Sayfa 15

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