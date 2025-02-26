MÜJDE AR VE ERCAN KARAKAŞ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Usta sanatçı Müjde Ar ve eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş, içinde bulundukları lüks araçla özel halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada 70 yaşındaki Müjde Ar, sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik oluştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde Acıbadem Maslak Hastanesi’ne başvurmuş. Ar, trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelmiş, ancak yapılan tetkiklerde sadece sağ dizinde ödem ve şişlik tespit edilmiş. Sağlık durumu iyi olan sanatçının tedavisi gözlem amacıyla devam ediyor.

KAYNAK: https://www.medyaradar.net/