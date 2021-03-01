Ekrem İmamoğlu ”Adaylık” Sorusuna Yanıt Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için isminin geçmesiyle ilgili net konuştu. Politikyol.com Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat’a konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, “Siz aday mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Ben görevimi en iyi şekilde yaparsam memleketin kurtuluşuna en büyük hizmeti yapmış olurum.

HEDEFİNİ AÇIKLADI

Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.

‘DAMGA VURMUŞ OLACAĞIM’

Ben bunu yaparsam zaten değişim olacaktır değişime büyük bir katkı sunmuş olurum. Yani birilerinin dediği gibi İstanbul’u alan Türkiye’yi alır tezine de damga vurmuş olacağım. Benim yapmak istediğim budur. İnşallah az önce ifade ettiğim gibi İstanbul’un en başarılı belediye başkanı olurum.”