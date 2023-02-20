Türkiye depremi dünyada manşet…

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke Türkiye’ye yardım eli uzatırken dünya basını bölgedeki gelişmeleri anbean okurlarına aktarıyor. İşte dünyanın gözünden Türkiye’deki deprem felaketi…