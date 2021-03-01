Sedat Peker’den Erdoğan’ın Kitabına Flaş Yorum

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Sedat Peker attığı son tweette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabına isim vermeden değindi ve Kabil’e gidiyorum dedi.

Sedat Peker attığı son tweette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabına isim vermeden değindi ve Kabil’e gidiyorum dedi.

Sedat Peker Erdıoğan’ın önceki gün piyasaya çıkan daha adil bir dünya mümkün adlı kitabına değinerek şunları söyledi.

@sedat_peker

Dünya Barış Elçisi görevimle ABD ve Avrupa’ya gitmeme gerek yok. Mülteciler için ülkemize para verdiler onlarla barıştık. Ancak Taliban’ın bize vermediği Kabil havaalanının güvenliğini almak için Afganistan’a gideceğim

(Daha adil bir dünya mümkün)

DÜNYA BARIŞ ELÇİSİ SEDAT PEKER