İBB’nin ‘1000 Yeni Taksi’ Teklifi 9. Kez Reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bin Yeni Taksi Plakası‘ teklifi UKOME toplantısında 9’uncu kez reddedildi.

Bir yılı aşkın bir süredir yeni taksi projesini hayata geçirmek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin sayısının artırılmasını, ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesini hedefliyordu. Ancak bu proje Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) 8 kez reddedilmişti. Bugün, İBB’nin 5 bin yeni taksi plakası planının bin taksi plakası kısmı 9. kez UKOME gündemine getirildi.

Yapılan toplantıda, “İhtiyaç kapsamında ihdas edilecek 5 bin adet yeni taksiden il etapta bin adetinin arz edilmesi” teklifi oylandı. Oylamada bakanlık temsilcileri ile aynı zaman esnaf odası temsilcileri ret oyu kullandığı, teklif oy çoğunluğuyla 9. kez reddedilmiş oldu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından 9. kez reddedilen teklifi, “Kaliteli ve yeni taksi talebi, kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 9. kez reddedilmiştir. İstanbulluların bilgisine” diye duyurdu.

ORHAN DEMİR: TAKSİ SORUNU YOK DEMEK, RÜZGÂRA KARŞI YÜRÜMEK GİBİ BİR ŞEY

Yeni taksi teklifi oylanmadan önce, “Bu teklifi neden tekrar getirdiğimizi açıklamak istiyorum” diyen İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir şöyle konuştu:

“Pandeminden önce kart basarak yolculuk yapan günlük ortalama 7.5 milyon yurttaş vardı. Şimdi okullar açıldı, hayat normale döndü ama günlük ortalama toplu taşımayla yolculuk yapan sayısı yaklaşık 6 milyonda kaldı. Yani toplu taşıma kullananların yüzde 20’si taksilere ve özel araçlarına kaçtı pandemiden sonra kaçtı. İstanbul Valiliği vatandaşlardan gelen şikâyet ve talepler nedeniyle taksilerle ilgili bugün yeni bir genelge yayımlandı. Taksi sorunu yok demek, bu sorunu görmemek rüzgâra karşı yürümek gibi bir şey. İstanbul’un taksi sorunu var.”

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Aksu: İBB her sorunu çözdü de sanki taksi de taksi taksi

İBB temsilcilerine yönelik “Sizler bizi vatandaşla düşman ettiniz” diyen İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise şunları söyledi:

“Taksiciler olarak 15 Temmuz’da köprülere ilk biz çıktık, ayrıca Kızılay’ın kan stoku bittiği, azaldığı zaman ilk önce taksici esnafı gidip kan veriyor. Yolcu ve taksiciyi buluşturan bir aplikasyon oluşturulursa yeni taksiye ihtiyaç olmayacak ve verimlilik artacak. 9 seferdir konuşuyoruz ve dilimizde tüy bitti artık. Trafik tıkanıklığı yüzde 50 arttı İstanbul’da.

İBB her sorunu çözdü de sanki taksi de taksi taksi… İBB önce toplu taşımayı yürütsün ve oradaki sorunları çözsün, sonra hep beraber oturup taksiyi konuşalım. Amaç 16 milyona hizmet için taksi artışı değil tam ters burada bir siyasi rant var.”

“MEDYA İKİ ÜÇ TANE KÖTÜ TAKSİCİYİ ALIP PR ÇALIŞMASI YAPIYOR”

“Medya iki üç tane kötü taksiciyi alıp PR çalışması yapıyor ve sektörü kötülüyor” diyen Eyüp Aksu, “15 Temmuz’da köprülere ilk biz çıktık. Sağlıkçıları pandemide biz taşıdık. Ticari araçlarda doğum yapan bayanlar, hanımefendiler var. Gelin hep beraber bu konuyu ortak akılla ve şeffaf bir yönetimle çözelim. Taksi artışına da ihtiyaç yoktur” ifadelerini kullandı.