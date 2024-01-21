A Haber muhabirine saldırıya TGC’den kınama! “Kabul edilemez”

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural güvenlik güçlerinin Büyükçekmece Belediyesi’ne düzenlediği operasyon sırasında saldırıya uğramıştı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olayla ilgili kınama yayınladı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural’a yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış sağlanamaz. Basına yönelik saldırılar, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılardır. Ne yazık ki ülkemizde gazetecilere yönelik saldırılar sıklıkla yaşanmakta, saldırganlar cezasızlıkla ödüllendirilmektedir.
MUHABİRE TEKME ATTILAR
Son olarak güvenlik güçlerinin Büyükçekmece Belediyesi’yle ilgili yaptığı operasyon sırasında bu saldırılardan biri daha meydana gelmiştir. Toplanan kalabalık içindeki bir grubun olayı izleyen A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural’a saldırdığı kamuoyuna yansımıştır. Olayla ilgili görüntülerde bu grubun içinden bir kişinin muhabir Ahmet Nazif Vural’a tekme attığı görülmektedir.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak gazetecilere yönelik hiçbir saldırının kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve kınıyoruz. Saldırıda yaralanan meslektaşımıza ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Olayla ilgili gözaltına alınan kişilerin araştırılıp sorumluların cezalandırılmasını umuyoruz.”