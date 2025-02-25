İBRAHİM TATLISES’İN İKİZİ AZERBAYCAN’DA ORTAYA ÇIKTI!

Azerbaycan’da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, İbrahim Tatlıses’in şaşırtıcı bir ikizini ortaya çıkardı! Videoda görülen kişi, Tatlıses’e olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti ve sosyal medyada hızla yayıldı.

ŞAŞIRTICI BENZERLİK

Videoyu çeken vatandaşın, İbrahim Tatlıses’e tıpa tıp benzeyen birini görüntülemesiyle başlayan olay, kısa sürede büyük ilgi gördü. Giyim tarzı ve yüz hatları, izleyenlerin gözlerine inanamayacağı kadar benzer olan kişi, sosyal medya kullanıcıları tarafından Tatlıses’in ikizi olarak yorumlandı.

VİDEO SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Paylaşılan görüntüler binlerce beğeni ve yorum aldı. Birçok kişi, bu kişinin gerçekten İbrahim Tatlıses olup olmadığını tartışırken, bazı kullanıcılar “Tatlıses’in gizli kardeşi mi?” diye sormaktan kendini alıkoyamadı.

SİZCE BU KİŞİ GERÇEKTEN İBRAHİM TATLISES Mİ?

Görüntüler hızla yayıldı ve Tatlıses’in bir ikizinin olduğu iddiaları yeniden gündeme geldi. Ancak şimdilik, bu kişinin gerçekten ünlü sanatçı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: www.medyaradar.net