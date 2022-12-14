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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızını bir de Instagram’da görün!

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızını bir de Instagram’da görün!
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14 Aralık 2022 - 16:16
ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde hayat verdiği ‘Süheyla’ karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Pelin Uluksar, cesur Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil’in paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan ünlü oyuncu Pelin Uluksar’ı bir de Instagram’da görün! İddialı pozlarına bir bakan yine baktı…

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı - Sayfa 2

28 yaşındaki Pelin Uluksar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı bitirdi.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı - Sayfa 3

Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro ve diksiyon eğitimi aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı - Sayfa 4

Yeditepe Üniversitesi’nde burslu olarak okuyan Pelin Uluksar, 2016 yılında rol aldığı No: 309 dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı - Sayfa 5

Bir Deli Rüzgar, Vuslat, Akrep, Sen Çal Kapımı gibi projelerde rol alan Uluksar, şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izleyiciyle buluşuyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı - Sayfa 6

Sosyal medyada aktif olan yıldızın Instagram’da 1 milyon takipçisi mevcut.

 

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı - Sayfa 7

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren yıldız, hayatına dair kareler paylaşmaktan geri durmuyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı - Sayfa 8

İşte Pelin Uluksar’ın o pozları…

 

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı - Sayfa 9
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı - Sayfa 10
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızını bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarına yorum yağdı - Sayfa 11
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