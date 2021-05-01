Oyuncu Birce Akalay, önceki gün mimar sevgilisi Erdem Hamza ile Kuruçeşme’de objektiflere takıldı. Gazetecileri fark eden çift, apar topar masadan kalktı.

Koşar adımlarla mekanın üst katına çıkan Hamza, sevgilisini yalnız bıraktı.

Akalay ise gazetecilerin sorularını “Sokakta röportaj vermiyorum arkadaşlar” sözleri ile geri çevirse de, ısrarlar sonrası “Her şey güzel gidiyor.” açıklamasını yaptı.

Akalay, geçtiğimiz ay da yeni ilişkisiyle ilgili soruları, “Hiç o konuları konuşmayalım.” diyerek, yanıtsız bırakmıştı.