Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar’ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu

Brezilyalı genç model Anna Lis, Paris Saint-Germain’in yıldızı Neymar’ın kendisine attığı mesajları ifşa etti. Lis’in fotoğrafına “Güzel” mesajını atan Neymar, “Gel daha yakından bak.” cevabını aldı. Model, Neymar’ın mesajlarını sosyal medyada ifşa ederken takipçi sayısı kısa sürede hızla arttı.

Son günlerde Paris Saint-Germain’de Mbappe ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Neymar, sosyal medyada genç bir modele attığı mesajların ortaya çıkmasının ardından gündeme oldu.

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FRANSA’DA GÜNDEM OLDU

Brezilyalı model Anna Lis, Neymar’ın kendisine attığı mesajları ifşa etti.

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Sosyal medyada kısa sürede elden ele yayılan mesaj görüntüleri sonrası Brezilyalı yıldız, özellikle Fransa’da gündeme oturdu.

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“GEL DAHA YAKINDAN BAK”

Anna Lis’in Neymar ile yaptığı konuşmada Brezilyalı yıldızın, genç modele “Güzel fotoğraf” dedikten sonra “Gel daha yakından bak.” cevabını aldığı görülüyor.

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“ÇOK UZAK” Bunun üzerine “Çok uzak.” yanıtını veren Neymar’a karşı ısrarcı tavrını sürdüren Lis, “Hiçbir şey yaklaşmamıza engel değil” ifadelerini kullanıyor.

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“ÇALIŞMAK BENİ ENGELLİYOR” PSG’nin yıldızı ise son olarak “Çalışmak beni engelliyor.” diyerek konuşmayı sonlandırıyor.

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