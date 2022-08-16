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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar’ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu

Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar’ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu
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16 Ağustos 2022 - 18:05

Brezilyalı genç model Anna Lis, Paris Saint-Germain’in yıldızı Neymar’ın kendisine attığı mesajları ifşa etti. Lis’in fotoğrafına “Güzel” mesajını atan Neymar, “Gel daha yakından bak.” cevabını aldı. Model, Neymar’ın mesajlarını sosyal medyada ifşa ederken takipçi sayısı kısa sürede hızla arttı.

Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 1

Son günlerde Paris Saint-Germain’de Mbappe ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Neymar, sosyal medyada genç bir modele attığı mesajların ortaya çıkmasının ardından gündeme oldu.

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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 2

FRANSA’DA GÜNDEM OLDU
Brezilyalı model Anna Lis, Neymar’ın kendisine attığı mesajları ifşa etti.

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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 3

Sosyal medyada kısa sürede elden ele yayılan mesaj görüntüleri sonrası Brezilyalı yıldız, özellikle Fransa’da gündeme oturdu.

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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 4

“GEL DAHA YAKINDAN BAK”
Anna Lis’in Neymar ile yaptığı konuşmada Brezilyalı yıldızın, genç modele “Güzel fotoğraf” dedikten sonra “Gel daha yakından bak.” cevabını aldığı görülüyor.

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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 5

“ÇOK UZAK”

Bunun üzerine “Çok uzak.” yanıtını veren Neymar’a karşı ısrarcı tavrını sürdüren Lis, “Hiçbir şey yaklaşmamıza engel değil” ifadelerini kullanıyor.

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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 6

“ÇALIŞMAK BENİ ENGELLİYOR”

PSG’nin yıldızı ise son olarak “Çalışmak beni engelliyor.” diyerek konuşmayı sonlandırıyor.

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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 7
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 8
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 9
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 10
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 11
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 12
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 13
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 14
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 15
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 16
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 17
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 18
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 19
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 20
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 21
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 22
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 23
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 24
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 25
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 26
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 27
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 28
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 29
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 30
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 31
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 32
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 33
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 34
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 35
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 36
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 37
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 38
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 39
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 40
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 41
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 42
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 43
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 44
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 45
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 46
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 47
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Futbol dünyası çalkalanıyor! Neymar'ın güzel modele yolladığı mesajlar ifşa oldu - Sayfa 48

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