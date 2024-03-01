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Eda Taşpınar’ın kıyafeti şoke etti! Takipçileri yorum yağdırdı

Eda Taşpınar’ın kıyafeti şoke etti! Takipçileri yorum yağdırdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Ekim 2024 - 16:22

Sosyetenin ünlü ismi Eda Taşpınar verdiği pozlarla her daim adından söz ettiriyor. Taşpınar bu sefer kıyafetinin önüyle dile düştü, görenler gördüklerine anlam veremedi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren manken Eda Taşpınar giydikleriyle de olay oluyor.

Eda Taşpınar'ın kıyafeti şoke etti! Takipçileri yorum yağdırdı - Sayfa 2

Her sene Yunanistan’ın eğlence adası olarak bilinen Mikonos’da tatil yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Eda Taşpınar'ın kıyafeti şoke etti! Takipçileri yorum yağdırdı - Sayfa 3

Eda Taşpınar yine yaptı yapacağını.

Eda Taşpınar'ın kıyafeti şoke etti! Takipçileri yorum yağdırdı - Sayfa 4

Bu sefer beyazlar içinde kıyafetiyle yine ilginç bir poz verdi.

Eda Taşpınar'ın kıyafeti şoke etti! Takipçileri yorum yağdırdı - Sayfa 5

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Eda Taşpınar‘ın pozu kısa süre içerisinde gündem oldu.

Eda Taşpınar'ın kıyafeti şoke etti! Takipçileri yorum yağdırdı - Sayfa 6

Eda Taşpınar‘ın kıyafetinin önünde bir ıstakoz vardı ama anlamak epey zordu.

Eda Taşpınar'ın kıyafeti şoke etti! Takipçileri yorum yağdırdı - Sayfa 7

Hal böyle olunca sosyal medyada da hızlıca dalga konusu oldu.

Eda Taşpınar'ın kıyafeti şoke etti! Takipçileri yorum yağdırdı - Sayfa 8

Taşpınar’ı görenler “Hahaha ilginç bir seçim”, “Ne saçma ne gereksiz”, “Ya ıstakozu düşünene kadar aklıma neler geldi”, “

Eda Taşpınar'ın kıyafeti şoke etti! Takipçileri yorum yağdırdı - Sayfa 9

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Eda Taşpınar, bir otelin mescidinde objektif karşısına geçmiş ve fotoğrafını “Mutlu yıllar sevgililerim” notuyla sosyal medya hesabında yayınlamıştı.

Eda Taşpınar'ın kıyafeti şoke etti! Takipçileri yorum yağdırdı - Sayfa 10

Taşpınar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 216. maddesi kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Eda Taşpınar'ın kıyafeti şoke etti! Takipçileri yorum yağdırdı - Sayfa 11

Ünlü isim, sonraki gün ise Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelmişti.

Eda Taşpınar'ın kıyafeti şoke etti! Takipçileri yorum yağdırdı - Sayfa 12

İfade veren Taşpınar, daha sonra adliyeden ayrılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti.

Eda Taşpınar'ın kıyafeti şoke etti! Takipçileri yorum yağdırdı - Sayfa 13

İşte Eda Taşpınar’ın çok konuşulan elbisesi

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