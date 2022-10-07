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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘anayasa’ tepkisi! “Zorbasın, yasakçısın, gaddarsın”

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘anayasa’ tepkisi! “Zorbasın, yasakçısın, gaddarsın”
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07 Ekim 2022 - 15:11
CHP lideri Kılıçdaroğlu, başörtüyle ilgili düzenleme tartışması üzerinden “Son zamanlarda topluma LGBT’yi soktular, aile yapımızı dejenere etmenin gayreti içine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi.

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