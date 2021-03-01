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Bu Kadar Parayı Nerden Kazanıyor ?

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Bu Kadar Parayı Nerden Kazanıyor ?
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15 Eylül 2021 - 16:45
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ABD’de aldığı eğitimin masraflarının İBB tarafından karşılandığını, okuması için 155 bin dolar ve 59 bin lira para verildiği öğrenilen Ravza Kavakçı, Youtuber Orkun Işıtmak’ın 500 TL’ye tost denediği videoda görüntülendi.

Cumhruiyet yazarı Barış Pehlivan, AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın, ABD’de aldığı eğitimin masraflarının İBB tarafından karşılandığını, okuması için 155 bin dolar ve 59 bin lira para verildiğini duyurmuştu.

İBB tarafından verilen paranın ortaya çıkmasının ardından Kavakçı, bu kez Nişantaşı’nda bulunan 500 TL’lik tostun yapıldığı bir mekanda kadraja girdi.

Youtuber Orkun Işıtmak’ın farkına varmadan AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı’yı görüntülediği “Sonradan Görme” başlıklı son videosunda 5 liralık ve 500 liralık tostları deneyerek bir karşılaştırma yapıyordu.

500 TL’LİK TOST

Video sırasında Kavakçı’nın 500 liralık tostun denendiği Nişantaşı’ndaki bir mekanda yemek yediği görülüyor. Tostun bile bu kadar pahalı olduğu mekanda Kavakçı’nın yemek yemesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

12 BİN LİRALIK AYAKKABI GÜNDEM OLMUŞTU

Daha önce de AKP MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın 12 bin liralık ayakkabısı kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

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