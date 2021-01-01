Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İnce’den Millet İttifakına Sert Tepki

İnce’den Millet İttifakına Sert Tepki
4 views
21 Ekim 2021 - 15:26

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifak’ı hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir Öğretmenevi’nde basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

54 ilde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını belirten İnce, 2023 yılındaki seçimlere birkaç ay kala ittifak yapabileceklerini bildirdi.

“Türkiye’nin şahlanışa, teknolojik gelişmelere, beyin göçünü durdurmaya ihtiyacının olduğunu” ifade eden İnce, “Türkiye’yi kutuplaşmadan çıkarıp uzlaştıracağız. Biz, bunu başaracağız. İzmir Marşı ile Mehter Marşı’nı yarıştırmayacağız. İzmir Marşı, Mehter Marşı’nın alternatifi değildir. ‘Fatih’i sevenler, Atatürk’ü sevenler’ olmaz. Fatih de bizim Atatürk de bizim; İzmir Marşı da bizim, Mehter Marşı da bizim.” ifadesini kullandı.

“DANA ETİNE DOMUZ ETİ KARIŞMIŞ”

Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine değinen İnce, şöyle konuştu:

“64 maddelik bir yasa; o yasanın içinde özellikle çiftçiye, esnafa ciddi yardımlar var. Bu maddelerin içinde bir tanesi, Cumhurbaşkanına araç ve sigarada ÖTV’yi 3 katına kadar artırma yetkisi veriyor. Arkadaşlarımız, o maddede ‘evet’ oyu vermemiş, görüntüler ortada ama milletimizin lehine olan maddeler var. Milletin lehine olan maddelerde oy kullanılmış. Burada 100 kilogram dana eti var, içine 10 gram domuz eti karıştırmışlar. ‘Bu dana etini mundar etmeyin. Bunun içine karıştırmayın bunu’ diyoruz ama dana etini destekliyoruz. Adam onun içine 10 gram domuz etini katıp mundar ediyorsa bana ne. Arkadaşlarımızın kullandığı oy, çiftçinin, esnafın lehine olan maddeler. Bu maddede oy kullanmamışlar. Görüntüler ortada. Muhalefetin beslemesi medya, dönüp dolaşıp Memleket Partisinin milletvekilleri, Cumhur İttifakı… Genel Başkan söylüyor, daha kim söylesin?”

“8-10 KİŞİ BİR ARAYA GELECEKLER, ERDOĞAN’I YENECEKLER”

Muharrem İnce, ortada seçim yokken, birkaç yıl sonrası için şimdiden ittifak yapılmasını doğru bulmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O zaman birleştirsinler bu partileri daha iyi. Sanki amca oğlu, dayı oğlu gibi oldu bütün partiler. Böyle parti olur mu? Birleştirin de elektrik, su parası iki ayrı yerden ödemeyin bari. Sizin hiç mi iddianız yok? Siz kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan’ı yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti, tek başına çıkar, ‘Ben hazırım’ der. Programım, tüzüğüm, kadrolarım, genel başkanım, hazır. Biz hazırız, Türkiye’yi yönetmeye. Örgütleniyoruz Türkiye’de; 54 ilde kurduk, bu hafta 55’inciyi kuracağız. İlçelerimizi kuruyoruz. Hazırlanıyoruz. ‘İttifak yapmaz mısın?’ Yaparız kardeşim; seçime kalır 3 ay, bakarız durumumuza, 50 artı 1 alamıyoruz. ‘Biz de varız ittifaka’ deriz. Ne için varız ittifaka? Bu iktidarı göndermek için varız.”

“BARAJ DERDİMİZ YOK”

İnce, bir gazetecinin seçim barajının düşürülmesi tartışmalarıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Yeni kurulan bir parti oldukları için baraj konusunda yanlış anlaşılmak istemediklerini, baraj korkularının olmadığını vurgulayan İnce, “Hiç öyle bir derdimiz yok. Özgüvenimiz, Allah’a şükür yerinde ama ‘Yüzde 10 yüksek mi?’ dersen bence yüksek. Öteden beri savunduğumuz bir şey bu. Temsilde adalet, yönetimde istikrar diyoruz. 50 artı 1 alan yönetimde istikrar oluyorsa, temsilde adalet olmuyor burada. Yüzde 9,5 dışarıda kalıyor. Bu doğru değil, bu düşmeli.” değerlendirmesinde bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kim Taciz Edildi ? Kim Kovuldu ?Kim Taciz Edildi ? Kim Kovuldu ?
Hepiniz Yanacaksınız !Hepiniz Yanacaksınız !
Erdoğan’dan Büyükelçilere Kavala TepkisiErdoğan’dan Büyükelçilere Kavala Tepkisi
Faiz Düşürüldü Dolar YükseldiFaiz Düşürüldü Dolar Yükseldi
Millet İttifakı Genişleyecek mi?Millet İttifakı Genişleyecek mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsmail Saymaz’dan Büyük İddia
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kim Taciz Edildi ? Kim Kovuldu ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hepiniz Yanacaksınız !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pozlarıyla O Ses’e Damga Vurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Genç Sevgilisinden Ayrıldı mı ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İnce’den Millet İttifakına Sert Tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan Büyükelçilere Kavala Tepkisi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Faiz Düşürüldü Dolar Yükseldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Millet İttifakı Genişleyecek mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar Yükselişe Devam Ediyor
SON DAKİKA HABERLERİ
Pozlarıyla O Ses’e Damga VurduEkim 21, 2021-4:14 pm
Genç Sevgilisinden Ayrıldı mı ?Ekim 21, 2021-3:45 pm
ABD’de Skandal Tecavüz !Ekim 21, 2021-1:22 pm
Lüks Harcamalara İddialı CevapEkim 21, 2021-1:13 pm
Fettahoğlu’ndan Cesur PaylaşımEkim 21, 2021-12:44 pm
Ebru Yener’in İsteğini Mahkeme ReddettiEkim 21, 2021-11:32 am
Gizli Sırrı Ortaya ÇıktıEkim 21, 2021-11:01 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !