EDA ECE ‘ŞAKİR PAŞA AİLESİ’ DİZİSİNDE!

Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Eda Ece, uzun bir aranın ardından setlere geri dönüyor. 2023 yılında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenen ve geçtiğimiz yıl kızı Mina İpek’i kucağına alan ünlü oyuncu, ‘Şakir Paşa Ailesi’ dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ÜNLÜ RESSAM FAHRÜNNİSA ZEYD’İ CANLANDIRACAK

Eda Ece, dizide modern Türk sanatının öncü isimlerinden biri olan ressam Fahrünnisa Zeyd’in yetişkinlik dönemini canlandıracak. Sanat dünyasının önemli figürlerini konu alan bu yapımda rol almak için resim dersleri almaya başlayan Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İlk resim dersi” notunu ekleyerek hayranlarıyla yeni yolculuğunu paylaştı.

‘ŞAKİR PAŞA AİLESİ’ DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde sanata yön veren Şakir Paşa Ailesi’nin hikayesini konu alıyor. Türkiye’nin sanat dünyasına damga vurmuş isimlerinden:

Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı)

Ünlü ressam Fahrünnisa Zeyd

İlk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger

Seramik sanatının öncüsü Füreya Koral

gibi karakterlerin hayatları ve sanat dünyasındaki etkileri dizide detaylı bir şekilde ele alınacak.

EDA ECE’NİN YENİ ROLÜ HEYECAN YARATTI

Eda Ece’nin sanat ve tarih dolu bu yapımda yer alması, hayranlarını heyecanlandırdı. Oyuncunun rolü için gösterdiği özen ve sanat alanında aldığı eğitimler, performansına büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor.

TÜRK SANAT TARİHİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİ TEKRAR CANLANACAK

Sanatseverler tarafından büyük ilgi gören bu projede dönemin önemli sanatçıları ve eserleri yeniden hayat bulacak. Dizi, sanat tarihine ışık tutarken, aynı zamanda dönem dizisi severler için güçlü bir yapım olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com