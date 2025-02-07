DEMET AKALIN’DAN SİBİL ÇETİNKAYA’YA SERT SÖZLER!

Türk pop müziğinin en sivri dilli isimlerinden biri olan Demet Akalın, bu kez sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi. Akalın, Çetinkaya’nın tanıttığı ürünleri aslında kullanmadığı iddiaları üzerine sert bir tepki göstererek adeta topa tuttu.

DEMET AKALIN: “KIZIN YÜZÜ PUF BÖREĞİ GİBİ ŞİŞ”

Demet Akalın, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı yorumda Sibil Çetinkaya’nın güzellik ürünleri tanıtmasına göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Neden kullanayım ki, kızın yüzü puf böreği gibi şiş.”

Akalın’ın bu çıkışı, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar ikiye bölünerek bazıları ünlü şarkıcıya hak verirken, bazıları ise sözlerini fazla sert buldu.

SİBİL ÇETİNKAYA VE ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ AYRILDI MI?

Öte yandan, uzun süredir birlikte olan ve evlilik yolunda ilerlediği düşünülen Sibil Çetinkaya ve ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız’ın ayrıldığı iddiaları da magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin, sosyal medya hesaplarında birbirlerini beğenmemesi ve ortak paylaşımlar yapmaması, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

İddialara göre, Sibil Çetinkaya evlilik konusunda ısrarcı davranırken, Şükrü Özyıldız ise bu konuda kararsız kaldı. Bu durumun ilişkiyi yıprattığı ve çiftin yollarını ayırdığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Demet Akalın’ın sert sözleri sonrası sosyal medya adeta çalkalandı. Kullanıcılar, Çetinkaya’ya yapılan bu yorumun gereksiz olduğunu savunurken, bazıları da Demet Akalın’ın sözünü sakınmayan kişiliğini destekledi.

Öte yandan, ne Sibil Çetinkaya ne de Şükrü Özyıldız ayrılık iddiaları hakkında bir açıklama yapmadı. Hayranları, çiftin sessizliğini korumasını söylentilerin doğruluğuna dair bir işaret olarak yorumladı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr