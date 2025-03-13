EFSANE KABADAYI HASAN HEYBETLİ CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETTİ! ABACI KRİZ GEÇİRDİ!

Türkiye’nin ünlü kabadayılarından biri olarak tanınan ve bir dönem magazin dünyasının yakından takip ettiği isim Hasan Heybetli, İzmir’de tutuklu bulunduğu cezaevinde 75 yaşında yaşamını yitirdi. Heybetli’nin dün akşam saatlerinde kaldığı koğuşta öldüğü bilgisi edinilirken, ölümüne ilişkin ilk bilgiler “doğal ölüm” şeklinde değerlendiriliyor. Savcılık tarafından ise olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.

HASAN HEYBETLİ CEZAEVİNDE ÖLDÜ

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin ulaştığı bilgilere göre; Türkiye yeraltı dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Heybetli’nin yaşamını yitirdiği saat 19.00 civarında anlaşıldı. Cezaevi görevlilerinin kendisiyle son teması ise saat 18.45 sıralarında gerçekleşmişti. Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bir nöbetçi savcının cezaevine giderek inceleme başlattığı ifade edildi.

Yakın çevresinden üç ayrı kaynağın verdiği bilgilere göre Heybetli’nin ölümü için “doğal ölüm” değerlendirmesi yapılsa da kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak.

İŞ İNSANI CİNAYETİNDEN HÜKÜM GİYMİŞTİ

Hasan Heybetli, en son İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyordu. 2009 yılında yaşanan ve büyük yankı uyandıran iş insanı Fatih Edremit cinayetinden suçlu bulunan Heybetli, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “kasten adam öldürme” suçundan 25 yıl ve “ruhsatsız silah taşımak” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

HAPİSTE YAPILAN EVLİLİK İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Hasan Heybetli’nin hayatı sadece yeraltı dünyasındaki faaliyetleriyle değil, ünlü sanatçı Muazzez Abacı ile yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla da gündeme gelmişti. Heybetli ve Abacı, ilk olarak 1979 yılında nişanlanmış, 1980 yılında ise sansasyon yaratan bir şekilde cezaevinde dünya evine girmişti. Ancak çiftin ilk evliliği sadece 3 yıl sürmüş, 1983 yılında yollarını ayırmışlardı.

Ardından 1989 yılında tekrar bir araya gelen çift ikinci kez evlenmiş ancak bu evlilik de 1993 yılında boşanmayla sona ermişti. Heybetli’nin Abacı ile olan ilişkisi, dönemin medyasında sıkça konuşulmuş ve magazin tarihine geçmişti.

HASAN HEYBETLİ KİMDİR?

1950 yılında Siirt’te dünyaya gelen Hasan Heybetli, Arap Hüso lakabıyla tanınan meşhur kabadayı Hüseyin Heybetli’nin oğludur. Genç yaşlarından itibaren İstanbul’un yeraltı dünyasında önemli bir isim haline gelen Hasan Heybetli, birçok kez cezaevine girip çıktı.

Heybetli’nin adı özellikle işlediği suçlar kadar sanat dünyasının önde gelen ismi Muazzez Abacı ile evliliğiyle de sıkça anıldı. Hayatı boyunca medyanın dikkatini üzerine çeken Heybetli, son yıllarını cezaevinde geçirdiği İzmir’de yaşamını yitirdi.

Cezaevi yetkilileri, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucundan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Yaşar Çakmak haber üzerine Amerika’da yaşayan Abacı’yı aradı. aldığı bilgilere göre ünlü sanatçı Muazzez Abacı eşki eşi hasan heybetli nin ölüm haberin duyunca sinir kriz geçirdi. Durumu İstanbuldaki yakın dostlarından öğrenen sanatçı “keşke İstanbul da

olsaydım. Hasan çok dürüst Yiğit delikanlı bir adamdı tam

bir kabadayıydı. Çok güzel anılarımız oldu” Aile yakınları cenaze için Abacı’nın İstanbul’a gelip gelemeyeceği konusunda bilgi veremediler…

haber kaynağı: yenicaggazetesi.com