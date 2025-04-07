AYBÜKE PUSAT’TAN SONRA TEŞKİLAT DİZİSİNE BİR SÜRPRİZ AYRILIK DAHA!

TRT’nin fenomen dizisi Teşkilatta yaşanan ayrılıklar bir türlü dinmiyor. Aybüke Pusat’ın sosyal medya paylaşımı nedeniyle diziden kovulmasının ardından, şimdi de ünlü oyuncu Murat Aygen diziden ayrılıyor. Aygen, Tufan karakteriyle dizide önemli bir rol üstleniyordu.

AYBÜKE PUSAT’IN ARDINDAN MURAT AYGİEN’İN VEDASI

Aybüke Pusat’ın boykot açıklamalarına verdiği destek nedeniyle TRT tarafından Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından, Murat Aygen’in ayrılığı da şaşkınlık yarattı. Aygen, diziden daha önce planlanan bir ayrılık sahnesiyle veda edecek.

DİZİDE VEDA DALGASI DEVAM EDİYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Teşkilat dizisinde ayrılıklar devam edecek. Haziran ayında dizinin reyting başarısını sürdürmesi halinde, dizi 6. sezonu için hazırlıklara başlayacak. Ancak bu süreçte kadroda yapılacak değişiklikler merak konusu oldu.

NESLİHAN KARAKTERİ İÇİN YENİ BİR OYUNCU ARAYIŞI VAR

Dizinin Neslihan karakteri için de oyuncu arayışı sürüyor. Aybüke Pusat’ın yerine düşünülen isimlerden biri de Gülsüm İlhan Ali’ydi. Ancak, bu teklifin reddedildiği ve oyuncu arayışının devam ettiği iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/