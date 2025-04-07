  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. AYBÜKE PUSAT’TAN SONRA TEŞKİLAT DİZİSİNE BİR SÜRPRİZ AYRILIK DAHA!

AYBÜKE PUSAT’TAN SONRA TEŞKİLAT DİZİSİNE BİR SÜRPRİZ AYRILIK DAHA!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

TRT’nin fenomen dizisi Teşkilatta yaşanan ayrılıklar bir türlü dinmiyor. Aybüke Pusat’ın sosyal medya paylaşımı nedeniyle diziden kovulmasının ardından, şimdi de ünlü oyuncu Murat Aygen diziden ayrılıyor. Aygen, Tufan karakteriyle dizide önemli bir rol üstleniyordu.

yh.webp

AYBÜKE PUSAT’IN ARDINDAN MURAT AYGİEN’İN VEDASI

Aybüke Pusat’ın boykot açıklamalarına verdiği destek nedeniyle TRT tarafından Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından, Murat Aygen’in ayrılığı da şaşkınlık yarattı. Aygen, diziden daha önce planlanan bir ayrılık sahnesiyle veda edecek.

DİZİDE VEDA DALGASI DEVAM EDİYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Teşkilat dizisinde ayrılıklar devam edecek. Haziran ayında dizinin reyting başarısını sürdürmesi halinde, dizi 6. sezonu için hazırlıklara başlayacak. Ancak bu süreçte kadroda yapılacak değişiklikler merak konusu oldu.

Murat Aygen kimdir? Murat Aygen Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu?

NESLİHAN KARAKTERİ İÇİN YENİ BİR OYUNCU ARAYIŞI VAR

Dizinin Neslihan karakteri için de oyuncu arayışı sürüyor. Aybüke Pusat’ın yerine düşünülen isimlerden biri de Gülsüm İlhan Ali’ydi. Ancak, bu teklifin reddedildiği ve oyuncu arayışının devam ettiği iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

AYBÜKE PUSAT’TAN SONRA TEŞKİLAT DİZİSİNE BİR SÜRPRİZ AYRILIK DAHA!
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp