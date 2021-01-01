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Ecem Güçlük Kimdir? Ecem Güçlük Olayı Nedir?

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Ecem Güçlük Kimdir? Ecem Güçlük Olayı Nedir?
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29 Temmuz 2021 - 12:38
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Henüz 19 yaşında iken 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını ifade eden Ecem Güçlük adındaki genç kız sosyal medyadan destek istedi. Tüm yaşadıklarını ayrıntılara yer vererek anlatan genç kız sadece adalet istedi. Peki, Ecem Güçlük kimdir?

Ecem Güçlük Kimdir? Ecem Güçlük Olayı Nedir?

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda 3 sene kadar önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını ifade eden Ecem Güçlük adındaki genç bir kızın paylaşımları kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Tüm yaşadıkları ile beraber sonrasındaki psikolojik sürece ayrıntılarıyla yer veren Ecem G., 1 sene içerisinde dışarı çıkarılan şahıslara karşı adalet aradığını savundu.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarında, “Merhaba! Size yaşadığım süreci anlatmak istiyorum. Ben Ecem 22 yaşındayım. İstanbul’dayım. 3 yıl önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradım. 3 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum ama adaletsizlik onları serbest bıraktı.” dedi.

Ecem Güçlük Olayı Nedir?

Ecem Güçlük paylaşımlarının devamında, “Ben İstanbul Sarıyer’den evime giderken bir araba yanaştı. Laf atmaya başladılar, ben de argo kelimelerle karşılık verince “Bu kız çok iyi sert yaptığına göre canı istiyor” dedi biri. Biri arabadan indi, kolumdan tutup sürükledi. Başımı yere çarptım. ‘Canım yanıyor’ dedim.

Bırakın gideyim. Şikayet falan etmem dedim. Biri daha geldi. Beni karga tulumba aracın içerisine sokmaya çalıştı. Saat 06.15 sıralarıydı. Hava karanlıktı. Etrafta kamera da yoktu. Şansıma etrafta kimse de yoktu. Ben işime gitmek için otobüs durağına yürüyordum, her zaman olduğu gibi…

Bağırdım ama kimse olmadığı için duyan da olmadı. Gözümü ve ağzımı kapattılar. Konuştuklarını net duyuyordum. Aracın içerisinde iki erkek ön tarafta, ben iki erkekle arka taraftaydım. İki erkek beni arasına alıp kollarımı ve ayaklarımı bağladı. Çırpınamıyorum.

Dedim canım yanıyor. Ama ağzım bağlı olduğu için sadece kendimi duyuyordum. 4 kişinin arasında konuştukları hala midemi bulandırıyor.” mesajlarını paylaştı.

Yaşadıklarından sonra 10 ay süresince kimse ile konuşmadığını da söyleyen Ecem G. yürümek ve yemek yemek gibi aktivitelerde ne kadar zorlandığını sosyal medyadaki kullanıcılara ifade etti. Ecem G., “Benim için yalnızca “Ecem yalnız değilsin” derseniz çok mutlu olurum. Başka bir şey istemem. Basın emekçisi büyüklerim, ben haber olmak istemiyorum. Hukuki desteğe de ihtiyacım yok. Ben adalet mücadelemi veriyorum. Ne olur beni de anlayın. Ben sadece içimdekileri döktüm. Ben çok iyiyim. Ecem Yalnız Değilsin” diyen yüreğinizden öpüyorum çok.” paylaşımında bulundu.

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