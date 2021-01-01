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Elbisesi Açılan Kadına Hakaret Edince Sosyal Medyadan Tepki Yağdı!

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Elbisesi Açılan Kadına Hakaret Edince Sosyal Medyadan Tepki Yağdı!
18 views
29 Temmuz 2021 - 11:57
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Motosiklet üzerinde seyahat ederken rüzgar nedeniyle elbisesi havalanan ve iç çamaşırı gözüken kadını cep telefonuyla kaydedip hakaret eden kişi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Elbisesi Açılan Kadına Hakaret Edince Sosyal Medyadan Tepki Yağdı!

Sosyal medya, Çeşme otobanında kaydedilen videoyu konuşuyor. Seyir halindeki bir araçtan, motosiklet üzerinde seyahat ederken elbisesi havalananınca iç çamaşırı görünen kadını videoya çeken ve hakaret eden şahıs büyük tepki çekti.

“BU NE RAHATLIKTIR ARKADAŞ?”

Görüntülerde, o anları videoya çeken şahsın, “Çeşme otobanındayız. Yani ben ömrümde bu kadar rahat bir insan görmedim. Ulan Çeşme’de misin, dana? Bu hal ne? Herkes gülüyor etraftaki. Bu nedir ya? Bir yaşımıza daha girdik arkadaş. Bu ne rahatlıktır ya?” sözleri duyuluyor.

 

“VİDEO ÇEKECEĞİNE İKAZ EDEBİLİRDİN, BELLİ Kİ FARKINDA DEĞİL”

Video çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, yapılan yorumlar sonrasında kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Videoyu kaydeden şahsa tepki gösteren çok sayıda kullanıcı “Video çekeceğine ikaz etsene belli ki farkında değil” yorumlarında bulundu.

İşte gelen diğer yorumlar;

 

 

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