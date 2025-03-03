ECE SEÇKİN’DEN LVBEL C5’E SERT TEPKİ

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Ece Seçkin, rap müziği sahnesinde yer alan Lvbel C5’in “Hav Hav Hav” adlı şarkısına sert bir eleştiride bulundu. Son dönemde büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan ve sosyal medyada sıkça gündeme gelen “Hav Hav Hav” şarkısının, rap müziğinin kalitesini zedelediğini belirten Seçkin, şarkıyı eleştirdi. Şarkının, müzik sektörüne olumsuz etkiler yapabileceğini ve Türk rap müziğinin prestijini düşürdüğünü savundu.

“HAV HAV HAV” ŞARKISI RAP MÜZİĞİNİ ZEHİRLEDİ Mİ?

Ece Seçkin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hav Hav Hav” şarkısının dinleyici kitlesine hitap etmesine rağmen, Türk rap müziğini küçülten ve itibarsızlaştıran bir yapım olarak değerlendirdi. Seçkin, popülerlik kazanan her şarkının kalitesiz olduğu anlamına gelmediğini, ancak bu şarkının rap müziğinin gelişmesine olumsuz katkıda bulunduğunu vurguladı.

Rap müziği sevenlere seslenen Seçkin, “Doya doya havlayın, ancak bu tür şarkılar Türk rap müziğinin kalitesini zedeliyor” diyerek, dinleyicilere uyarıda bulundu. Türk rap müziğinin geçmişteki başarılı örneklerini anımsatan Seçkin, müzik sektöründe kaliteli işlerin ön plana çıkması gerektiğini savundu.

ECE SEÇKİN’İN MÜZİK GÖRÜŞÜ

Ece Seçkin, pop müziği sahnesinde yıllardır birçok hit şarkı ile adından söz ettiren bir sanatçı olarak, müzikle ilgili güçlü görüşlere sahip. Özellikle Türk rap müziğinin geçmişteki büyük isimlerinin, müziğe kattığı değerleri her fırsatta dile getiren Seçkin, son yıllarda çıkan bazı rap şarkılarına ise eleştirilerini esirgemiyor.

“Hav Hav Hav” ŞARKISININ POPÜLERLİĞİ VE ELEŞTİRİLER

Lvbel C5’in “Hav Hav Hav” şarkısı, dinleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmış ve şarkı kısa sürede sosyal medyada viral hale gelmişti. Ancak, müzik eleştirmenleri ve bazı ünlü isimler, şarkının içerdiği mesajları ve rap müziği üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirmişti. Bu noktada Ece Seçkin’in açıklamaları, müzik dünyasında tartışma yarattı.

HANGİ YÖNLERİYLE ELEŞTİRİLDİ?

Ece Seçkin’in eleştirileri, şarkının içeriğinden çok, Türk rap müziği üzerindeki etkilerine odaklandı. Seçkin, “Hav Hav Hav” şarkısının, rap müziğinin derinliğine zarar verdiğini ve Türk rap sahnesinde daha kaliteli şarkıların ön plana çıkması gerektiğini ifade etti.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/