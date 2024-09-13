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Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı arasında sular durulmuyor!

Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı arasında sular durulmuyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Eylül 2024 - 14:10
Rasim Ozan Kütahyalı ile gazeteci Nagehan Alçı arasındaki sular durulmuyor. Kütahyalı, son olarak eski eşi hakkında hırsızlık suçlamasında bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı arasında sular durulmuyor! Hırsızlık davası… - Sayfa 1

13 yıllık evliliklerini 3 Ekim 2023 tarihinde sonlandıran Rasim Ozan Kütahyalı ve gazeteci Nagehan Alçı arasındaki sular durulmuyor.

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Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı arasında sular durulmuyor! Hırsızlık davası… - Sayfa 2

Nagehan Alçı, geçen Mayıs ayında sosyal medya X hesabından “Bir kriminal kafa, bir adi hırsız bazen öyle yakınınıza girer ki kör olursunuz… Öyle bir körlük ki hem de! Yıllarca en yakınınızdakinin nasıl bir sülük, ne şeytani bir dolandırıcı, ne profesyonel bir yalancı olduğunu görmemişsiniz… Ama adalet var. Suç cezasız kalmaz…” ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.

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Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı arasında sular durulmuyor! Hırsızlık davası… - Sayfa 3

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Bunun ardından kullanıcıların, “Bu sözler Rasim Ozan Kütahyalı’ya mı?” sorusunu yöneltmesi üzerine Nagehan Alçı, X hesabından tekrar paylaşımlarda bulundu. Eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’dan şiddet gördüğünü itiraf eden Alçı, yıllarca boşanmaya cesaret edemediğini, tehdit edildiğini ve evine polis geldiğini kaydetti.

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Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı arasında sular durulmuyor! Hırsızlık davası… - Sayfa 4

Yaşadığı şiddeti ailesiyle dahi paylaşamadığını belirten Alçı, 2019 yılında boşanma dilekçesi hazırlattığını ancak cesaret edemediği için geçen yıl boşandığını ifade etti.

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Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı arasında sular durulmuyor! Hırsızlık davası… - Sayfa 5

TELEFONU DELİL DİYE ALDI

Hürriyet’in haberine göre, bu gelişmelerin ardından Rasim Ozan Kütahyalı, eski eşi Nagehan Alçı’nın 7 Haziran 2024 tarihinde ortak konutlarına girip kendisine ait cep telefonunu çaldığını belirterek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı arasında sular durulmuyor! Hırsızlık davası… - Sayfa 6

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede şüpheli Nagehan Alçı’nın, cep telefonunu yanlışlıkla aldığını beyan ettiği, Nagehan Alçı’nın, bilgi sahibine cep telefonunun kendisinde olmadığına dair mesajlar attığı vurgulandı.

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Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı arasında sular durulmuyor! Hırsızlık davası… - Sayfa 7

İddianamede Alçı’nın savunmasında, Kütahyalı’nın üçüncü kişilere kendisi hakkında söylemlerde bulunduğunu ve bunların ispatı için de cep telefonunu başsavcılığa teslim ettiğini belirttiği yer aldı.

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Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı arasında sular durulmuyor! Hırsızlık davası… - Sayfa 8

İddianamede Alçı’nın savunması arasında çelişkiler mevcut olduğu ve savunmasına itibar edilmesinin mümkün olmadığının anlaşıldığı belirtildi.

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Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı arasında sular durulmuyor! Hırsızlık davası… - Sayfa 9

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Alçı’nın, Kütahyalı’ya ait cep telefonunu ortak ikametlerinden almak suretiyle üzerine atılı hırsızlık suçunu işlediği ve hakkında kamu davası açmaya yeterli delil elde edildiği belirtilerek ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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