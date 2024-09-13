Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı arasında sular durulmuyor!

Nagehan Alçı, geçen Mayıs ayında sosyal medya X hesabından “Bir kriminal kafa, bir adi hırsız bazen öyle yakınınıza girer ki kör olursunuz… Öyle bir körlük ki hem de! Yıllarca en yakınınızdakinin nasıl bir sülük, ne şeytani bir dolandırıcı, ne profesyonel bir yalancı olduğunu görmemişsiniz… Ama adalet var. Suç cezasız kalmaz…” ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.