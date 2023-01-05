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Sibel Can’ın dinmeyen anne özlemi… Sibel Can’ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi!

Sibel Can’ın dinmeyen anne özlemi… Sibel Can’ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi!
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05 Ocak 2023 - 12:21

Hemen her hareketi ile magazin gündeminin ilgi odağı olan Sibel Can büyülü sesi ve güzelliği ile büyük bir hayran kitlesine sahip. Instagram’da 2.9 milyon takipçisi olan ve sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunan Sibel Can’ın son yaptığı paylaşım ise herkesi hüzünlendirdi. Sibel Can 2006 yılında kaybettiği annesi Emine Gül’e duyduğu özlemi paylaştığı çocukluk karesi ile anlattı. Sibel Can, annesi ile çekilmiş karesini paylaşarak eski günleri yad etti. İşte güzel gözleriyle sıcacık bakan minik Sibel Can ve annesi Emine Gül’ün nostaljik karesi…

Sibel Can’ın dinmeyen anne özlemi... Sibel Can’ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi!
Sibel Can’ın son yaptığı paylaşım ile herkesi duygulandırdı. 17 sene önce annesi Emine Gül’ü kaybeden Sibel Can annesinin ölüm yıl dönümünde nostaljik kare ile özlemini haykırdı. “Annem” notu ile paylaştığı çocukluk karesi Sibel Can’ın takipçilerini hüzünlendirdi.

Sibel Can’ın dinmeyen anne özlemi... Sibel Can’ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi!
Hemen her hareketi ile magazin gündeminin ilgi odağı olan Sibel Can büyülü sesi ve güzelliği ile büyük bir hayran kitlesine sahip.

Sibel Can’ın dinmeyen anne özlemi... Sibel Can’ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi!
Instagram’da 2.9 milyon takipçisi olan ve sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunan Sibel Can’ın son yaptığı paylaşım ise herkesi hüzünlendirdi.

Sibel Can’ın dinmeyen anne özlemi... Sibel Can’ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi!
Sibel Can 2006 yılında kaybettiği annesi Emine Gül’e duyduğu özlemi paylaştığı çocukluk karesi ile anlattı.

Sibel Can’ın dinmeyen anne özlemi... Sibel Can’ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi!
İşte güzel gözleriyle sıcacık bakan minik Sibel Can ve annesi Emine Gül’ün nostaljik karesi…

Sibel Can'ın dinmeyen anne özlemi... Sibel Can'ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi!
Sibel Can, annesi ile çekilmiş karesini paylaşarak eski günleri yad etti.

Sibel Can'ın dinmeyen anne özlemi... Sibel Can'ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi!
Annesi Emine Gül Sezer Cangüre’yi 2006 yılında kaybettikten sonra zor günler geçiren Sibel Can, teselliyi anneannesine yardım ederek bulmuştu.

Sibel Can'ın dinmeyen anne özlemi... Sibel Can'ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi!
Anneannesine doğup büyüdüğü Karagümrük’te ev veren Sibel Can, Karagümrük’te yatırımlarını sürdürmüştü.

Sibel Can'ın dinmeyen anne özlemi... Sibel Can'ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi!
Ailesini de düşünerek altında dükkanı olan üç katlı bir bina satın alan Sibel Can, bu dairelerden birini dayısına diğerini ise Alzheimer hastası anneannesi vermişti.

Sibel Can'ın dinmeyen anne özlemi... Sibel Can'ın annesi ile çocukluk paylaşımı herkesi hüzünlendirdi!
Sibel Can’ın Alzheimer hastası olan 90 yaşındaki anneannesi 2018’in mart ayında vefat etti.

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