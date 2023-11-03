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MasterChef’te 3’te 3 yaptı arsa ödülünü kaptı, Eleme adayları belli oldu!

MasterChef’te 3’te 3 yaptı arsa ödülünü kaptı, Eleme adayları belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Kasım 2023 - 10:53
MasterChef All Starda haftanın üçüncü takım oyunu düzenlendi. Mavi takım yenilmezliğini sürdürmek için tezgah başına geçti, kırmızı takım ise şeref sayısını elde etmek adına tabak çıkardı. Mavi ve kırmızı takımın enfes mücadelesi sonunda kaybeden taraftan yeniden iki isim potada yerini aldı.

Eleme adayları belli oldu! MasterChef'te 3'te 3 yaptı arsa ödülünü kaptı - Sayfa 1

Takımların rekabetinde sona gelindi! Mavi ve kırmızı takım haftanın 3. ve son yarışında karşı karşıya geldi. İlk iki yarışı kaybeden kırmızı takımdan dört isim gitme adayı olarak potaya girdi. Kırmızı takım şeref sayısı için önlük giydi

Eleme adayları belli oldu! MasterChef'te 3'te 3 yaptı arsa ödülünü kaptı - Sayfa 2

MASTERCHEF’TE 3. OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Cemre ile Tahsin kaptanlığında takımlar son kez karşılaştı. Takımlar oyundan önce, sabahın ilk ışıklarında tarlalara giderek elleriyle yemeklerini yapacakları sebze ve meyveleri topladı. Şefler ise bu ürünlerle ”Tarladan Sofraya” konseptinden yedi yemek yapmalarını istedi. Menüde yer alan yemekler şöyle: Zeytinyağlı ayva dolması Biber çorbası Sinkonta Ekşili kuru dolma Kırmızı elmalı köri Parmigiana Alla Napoletana Güllaç

Eleme adayları belli oldu! MasterChef'te 3'te 3 yaptı arsa ödülünü kaptı - Sayfa 3

Tabaklar şeflerce değerlendirildi ve üçüncü yarışın kazananı da mavi takım oldu. Tahsin ve mavi takım bu hafta 3’te 3 yaptı. Öte yandan Tahsin, haftanın arsa ödülünü kazandı.

Eleme adayları belli oldu! MasterChef'te 3'te 3 yaptı arsa ödülünü kaptı - Sayfa 4

BİREYSEL DOKUNULMAZLIKTA SEZONUN İLKİ YAŞANDI!
Kırmızı takımın üçüncü defa bireysel dokunulmazlığı gitmesiyle bu sezon bir ilk yaşandı. Bu etapta takımda gitme adayı olmayan 3 kişi yarışıyor Kazanan dokunulmaz olacak ve diğer iki isim de direkt olarak potaya giriyor. Oyun sonrasında oylama gerçekleşmeyecek.

Eleme adayları belli oldu! MasterChef'te 3'te 3 yaptı arsa ödülünü kaptı - Sayfa 5

Bireysel dokunulmazlıkta mücadele eden Dilara, Batuhan ve Esra şalgam ve pekmezden yaratıcı tabaklar çıkardı.

Eleme adayları belli oldu! MasterChef'te 3'te 3 yaptı arsa ödülünü kaptı - Sayfa 6

Üç isim arasından tabağı başarısız olan Esra gecenin ilk gitme adayı seçildi. Dilara’nın bireysel dokunulmazlığı almasıyla potaya direkt giden ikinci aday da Batuhan oldu.

Eleme adayları belli oldu! MasterChef'te 3'te 3 yaptı arsa ödülünü kaptı - Sayfa 7

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI
İki oyun sonunda kırmızı takımdan çıkan eleme adayları; Cemre, Alican, Barış ve Tolga oldu.

Üçüncü günün adayları Esra ile Batuhan seçildi.

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