MasterChef’te 3’te 3 yaptı arsa ödülünü kaptı, Eleme adayları belli oldu!

BİREYSEL DOKUNULMAZLIKTA SEZONUN İLKİ YAŞANDI!

Kırmızı takımın üçüncü defa bireysel dokunulmazlığı gitmesiyle bu sezon bir ilk yaşandı. Bu etapta takımda gitme adayı olmayan 3 kişi yarışıyor Kazanan dokunulmaz olacak ve diğer iki isim de direkt olarak potaya giriyor. Oyun sonrasında oylama gerçekleşmeyecek.