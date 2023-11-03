MasterChef’te 3’te 3 yaptı arsa ödülünü kaptı, Eleme adayları belli oldu!

Takımların rekabetinde sona gelindi! Mavi ve kırmızı takım haftanın 3. ve son yarışında karşı karşıya geldi. İlk iki yarışı kaybeden kırmızı takımdan dört isim gitme adayı olarak potaya girdi. Kırmızı takım şeref sayısı için önlük giydi
MASTERCHEF’TE 3. OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Cemre ile Tahsin kaptanlığında takımlar son kez karşılaştı. Takımlar oyundan önce, sabahın ilk ışıklarında tarlalara giderek elleriyle yemeklerini yapacakları sebze ve meyveleri topladı. Şefler ise bu ürünlerle ”Tarladan Sofraya” konseptinden yedi yemek yapmalarını istedi. Menüde yer alan yemekler şöyle: Zeytinyağlı ayva dolması Biber çorbası Sinkonta Ekşili kuru dolma Kırmızı elmalı köri Parmigiana Alla Napoletana Güllaç
Tabaklar şeflerce değerlendirildi ve üçüncü yarışın kazananı da mavi takım oldu. Tahsin ve mavi takım bu hafta 3’te 3 yaptı. Öte yandan Tahsin, haftanın arsa ödülünü kazandı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIKTA SEZONUN İLKİ YAŞANDI!
Kırmızı takımın üçüncü defa bireysel dokunulmazlığı gitmesiyle bu sezon bir ilk yaşandı. Bu etapta takımda gitme adayı olmayan 3 kişi yarışıyor Kazanan dokunulmaz olacak ve diğer iki isim de direkt olarak potaya giriyor. Oyun sonrasında oylama gerçekleşmeyecek.
Bireysel dokunulmazlıkta mücadele eden Dilara, Batuhan ve Esra şalgam ve pekmezden yaratıcı tabaklar çıkardı.
Üç isim arasından tabağı başarısız olan Esra gecenin ilk gitme adayı seçildi. Dilara’nın bireysel dokunulmazlığı almasıyla potaya direkt giden ikinci aday da Batuhan oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI
İki oyun sonunda kırmızı takımdan çıkan eleme adayları; Cemre, Alican, Barış ve Tolga oldu.
Üçüncü günün adayları Esra ile Batuhan seçildi.