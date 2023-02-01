Ece Seçkin, dekolteli kıyafetiyle hayranlarından tam not aldı

İddialı sahne kıyafeti ile dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yine büyüledi.

Cesur sahne kostümleriyle konuşulan Ece Seçkin, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor.

Antalya tarzı

Konserinden çekilen fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşan Seçkin, yine tarzıyla gündem olmayı başardı. Antalya’da konser veren ünlü isim, derin bacak dekolteli kıyafetiyle sahneye çıktı.

Konserinde şarkı söylediği anlarda çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Seçkin, gönderisine şu notu düştü:

“Şarkı söylemekten daha iyi olan tek şey daha fazla şarkı söylemektir.”

Dekolte şov

Hem göğüs kısmında pencerelerden oluşan dekoltesi bulunan hem de bacak yırtmacı bulunan elbise giyen ünlü sanatçı, hayranlarından tam aldı.