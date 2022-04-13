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Oğlumdan utandım Annesinin seks kasetini buldu

Oğlumdan utandım Annesinin seks kasetini buldu
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13 Nisan 2022 - 14:15
Kim Kardashian’ın altı yaşındaki oğlu Saint, tabletinde oyun oynarken annesinin 2007 yılında o zamanki sevgilisi Ray J ile çektikleri cinsel ilişki kasedini buldu.
Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 1

Dünyaca ünlü isim Kim Kardashian’ın 2007 yılında o zamanki sevgilisi Ray J ile çektiği cinsel ilişki kasedi yine gündemde.

Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 2

Yeni kaset olduğu iddiaları gündemdeyken ünlü yıldızın başına tatsız bir olay geldi.

Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 3

Kim Kardahian, 6 yaşındaki oğlu Saint’in 2007 yılında sızdırılan cinsel ilişki kasedini bulduğunu açıkladı.

Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 4

Tabletiyle oyun oynarken uygunsuz reklamların çıkması üzerine altı yaşındaki Saint annesinin geçmişiyle yüzleşmek zorunda kaldı.

Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 5

Kardashian oğlunun gördüğü fotoğrafın 2007 yılında sızdırılan cinsel ilişki kasedinden yayınlanmayan bir fotoğraf olma ihtimali olduğunu söyledi.

Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 6

Öte yandan ikinci bir kasedin varlığı ile ilgili çıkan haberler ortalık karıştırdı

Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 7

Kim Kardashian’ın bir kez daha böyle bir sorunla karşılaşmamak için avukatlarıyla birlikte harekete geçtiği iddia edildi.

Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 8
Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 9
Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 10
Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 11
Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 12
Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 13
Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 14
Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 15
Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 16
Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 17
Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 18
Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 19
Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 20
Kim Kardashian'ın başı cinsel ilişki kasediyle belada! 6 yaşındaki oğlu buldu... - Sayfa 21
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