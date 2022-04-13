Oğlumdan utandım Annesinin seks kasetini buldu

Dünyaca ünlü isim Kim Kardashian’ın 2007 yılında o zamanki sevgilisi Ray J ile çektiği cinsel ilişki kasedi yine gündemde.
Yeni kaset olduğu iddiaları gündemdeyken ünlü yıldızın başına tatsız bir olay geldi.
Kim Kardahian, 6 yaşındaki oğlu Saint’in 2007 yılında sızdırılan cinsel ilişki kasedini bulduğunu açıkladı.
Tabletiyle oyun oynarken uygunsuz reklamların çıkması üzerine altı yaşındaki Saint annesinin geçmişiyle yüzleşmek zorunda kaldı.
Kardashian oğlunun gördüğü fotoğrafın 2007 yılında sızdırılan cinsel ilişki kasedinden yayınlanmayan bir fotoğraf olma ihtimali olduğunu söyledi.
Öte yandan ikinci bir kasedin varlığı ile ilgili çıkan haberler ortalık karıştırdı
Kim Kardashian’ın bir kez daha böyle bir sorunla karşılaşmamak için avukatlarıyla birlikte harekete geçtiği iddia edildi.