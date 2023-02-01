Mehmet Ali Erbil Çağla Şıkel Hakkında Skandal Sözler

Avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açan ünlü model Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde programında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil‘i konuk almıştı.

Çağla Şıkel ile ilgili olay sözler

Şıkel’in programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, ünlü mankeni vefasızlıkla suçladı. Çağla Şıkel’in eski günleri yani Çarkıfelek’te hosteslik yaptığı zamanları sır gibi saklamasına sinirlenen Erbil, açtı ağzını yumdu gözünü.

‘Kapımda yatarlardı’

Bir televizyon programının canlı yayınına katılan Mehmet Ali Erbil resmen çıldırdı. Peş peşe itiraflarda bulundu.

“Hostes olmak için kapımda yatarlardı.” diyen Erbil’in açıklamaları:

‘Kulisimden çıkmazdı’

“Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım. O dönem Çarkıfelek’te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın.”