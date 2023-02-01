Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Mehmet Ali Erbil Çağla Şıkel Hakkında Skandal Sözler

Mehmet Ali Erbil Çağla Şıkel Hakkında Skandal Sözler
5 views
01 Şubat 2023 - 16:07
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dönem Çarkıfelek’te birlikte çalıştığı ünlü sunucu Çağla Şıkel hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Çağla Şıkel 'Sonsuz'a yürüdü – Sözcü

Avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açan ünlü model Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde programında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil‘i konuk almıştı.

Çağla Şıkel ile ilgili olay sözler

Çağla Şıkel neden yok, hasta mı? Çağla Şıkel İle Yeni Bir Gün programı bitti mi? - Magazin Haberleri

Şıkel’in programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, ünlü mankeni vefasızlıkla suçladı. Çağla Şıkel’in eski günleri yani Çarkıfelek’te hosteslik yaptığı zamanları sır gibi saklamasına sinirlenen Erbil, açtı ağzını yumdu gözünü.

 

‘Kapımda yatarlardı’

Bir televizyon programının canlı yayınına katılan Mehmet Ali Erbil resmen çıldırdı. Peş peşe itiraflarda bulundu.

“Hostes olmak için kapımda yatarlardı.” diyen Erbil’in açıklamaları:

‘Kulisimden çıkmazdı’

“Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım. O dönem Çarkıfelek’te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı, evinde ölü bulundu!Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı, evinde ölü bulundu!
Haber olsun diye bunuda yaptı!Haber olsun diye bunuda yaptı!
Eski Manken ve Şarkıcı Yeşim Erçetin Amerika’da Göz Altına AlındıEski Manken ve Şarkıcı Yeşim Erçetin Amerika’da Göz Altına Alındı
Alec Baldwin hakkında skandal iddialar!Alec Baldwin hakkında skandal iddialar!
Hasan Can Kaya’nın ‘Çok Aşk’ filminin fragmanı yayınlandıHasan Can Kaya’nın ‘Çok Aşk’ filminin fragmanı yayınlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ece Seçkin, dekolteli kıyafetiyle hayranlarından tam not aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İnternet haber siteleri için BİK kararı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Ali Erbil Çağla Şıkel Hakkında Skandal Sözler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı, evinde ölü bulundu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsa’da neler oluyor? 5 hisse için tedbir kararı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Babacanın Sözleri Erdoğan’ı kızdırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Haber olsun diye bunuda yaptı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Manken ve Şarkıcı Yeşim Erçetin Amerika’da Göz Altına Alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alec Baldwin hakkında skandal iddialar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İBB Kent Lokantası’nın 7’ncisi açıldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı tarihi açıkladıOcak 30, 2023-10:06 am
Fenerbahçe – Kasımpaşa maçından sonra herkes Enner Valencia ve Arda Güler’i konuşuyor!Ocak 30, 2023-10:02 am
Sancaktepe’de kan donduran olay! Baba ve 3 çocuğu ölü bulunduOcak 27, 2023-5:28 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarOcak 27, 2023-5:26 pm
Danimarka Elçisi Dışişleri’ne çağrıldı: Bu tutum kabul edilemez!Ocak 27, 2023-5:22 pm
Yılın ilk enflasyon tahmini belli oldu!Ocak 26, 2023-11:24 am
PKK’ya yeni operasyon! 480 personel katılıyorOcak 26, 2023-11:19 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !