seksi tuvana

Tuvana Türkay bir süredir ekranlardan uzak. Sosyal medyayı aktif kullanan ve geçtiğimiz yıl Türkiye’yi terk ettiği iddiasıyla gündeme gelen güzel oyuncu tatile çıktı. Tatilden pozlarını paylaşan Tuvana Türkay’a beğeni ve yorum yağdı.
Yasak Elma, Kağıt Ev ve Çember gibi dizilerde rol alan Tuvana Türkay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz aylarda Londra’ya yerleştiği yönündeki iddiaları yalanlayan oyuncu Tuvana Türkay tatilin keyfini çıkarıyor.
Ünlü isim, “Öyle yazıldığı gibi bir şey yok. Ben sürekli Londra’ya işlerim olduğu için gidip, geliyorum. Okulum orada. Londra’ya taşınmam söz konusu değil” diye konuşmuştu.
Şu sıralar Türkiye’de olan Tuvana Türkay bikinili pozunu paylaştı.
Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılayan oyuncuya “”Olağanüstü güzellik” yorumları yağdı.
İşte, Tuvana Türkay’ın beğeni yağmuruna tutulan karesi…