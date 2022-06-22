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seksi tuvana

seksi tuvana
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22 Haziran 2022 - 15:02

Tuvana Türkay bir süredir ekranlardan uzak. Sosyal medyayı aktif kullanan ve geçtiğimiz yıl Türkiye’yi terk ettiği iddiasıyla gündeme gelen güzel oyuncu tatile çıktı. Tatilden pozlarını paylaşan Tuvana Türkay’a beğeni ve yorum yağdı.

'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 1

Yasak Elma, Kağıt Ev ve Çember gibi dizilerde rol alan Tuvana Türkay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 2

Geçtiğimiz aylarda Londra’ya yerleştiği yönündeki iddiaları yalanlayan oyuncu Tuvana Türkay tatilin keyfini çıkarıyor.

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'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 3

Ünlü isim, “Öyle yazıldığı gibi bir şey yok. Ben sürekli Londra’ya işlerim olduğu için gidip, geliyorum. Okulum orada. Londra’ya taşınmam söz konusu değil” diye konuşmuştu.

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'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 4

Şu sıralar Türkiye’de olan Tuvana Türkay bikinili pozunu paylaştı.

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'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 5

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılayan oyuncuya “”Olağanüstü güzellik” yorumları yağdı.

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'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 6

İşte, Tuvana Türkay’ın beğeni yağmuruna tutulan karesi…

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'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 7
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'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 8
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'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 9
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'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 10
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'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 11
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'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 12
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'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 13
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'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 14
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'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 15
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'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 16
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'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 17
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'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 18
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'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 19
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'Hikayede kalmasın' dedi, bikinili pozunu paylaştı! Tuvana Türkay sosyal medyayı yıktı geçti - Sayfa 20

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