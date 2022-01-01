Eteğini kaldırıp çıplak poz verince yakalandı! Görevliler yaka paça mağazadan attı
Ünlü model, video oyunları satan bir mağazaya gitti. Orada elbiselerini kaldırıp çıplak poz vererek fotoğraf çektirdi. Bunu gören görevliler ise ünlü modeli yaka paça dışarı attı.
30 yaşındaki Amerikalı model Riley Reid, Instagram’da yaptığı açıklamada video oyunları satan bir mağazaya gittiğini, orada elbiselerini kaldırıp çıplak poz vererek fotoğraf çektiğini söyledi.
Ünlü model daha sonra, mağaza görevlilerine yakalandığını, görevlilerin kendisine hakaret ettiğini ve zorla mağazadan atıldığını dile getirdi.
İnternette hayranlarına satmak için çektiği fotoğraflarda, Riley’in kalçasını açarak raflara baktığı görülüyor.
Riley, fotoğrafı “Video oyunları satan mağazada bu fotoğrafı çektikten sonra dışarı atıldım” başlığı ile paylaştı.
Fotoğraf kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
Takipçileri bu şekilde poz vermenin yanlış bir şey olmadığını söyleyerek genç modele destek verdi.
Riley, kısa süre önce de uçağın tuvaletinde pantolonunu aşağı indirerek çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.