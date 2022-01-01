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Eteğini kaldırıp çıplak poz verince yakalandı! Görevliler yaka paça mağazadan attı

Eteğini kaldırıp çıplak poz verince yakalandı! Görevliler yaka paça mağazadan attı
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21 Ocak 2022 - 14:04

Eteğini kaldırıp çıplak poz verince yakalandı! Görevliler yaka paça mağazadan attı

Ünlü model, video oyunları satan bir mağazaya gitti. Orada elbiselerini kaldırıp çıplak poz vererek fotoğraf çektirdi. Bunu gören görevliler ise ünlü modeli yaka paça dışarı attı.

Eteğini kaldırıp çıplak poz verince yakalandı! Görevliler yaka paça mağazadan attı - Sayfa 1

30 yaşındaki Amerikalı model Riley Reid, Instagram’da yaptığı açıklamada video oyunları satan bir mağazaya gittiğini, orada elbiselerini kaldırıp çıplak poz vererek fotoğraf çektiğini söyledi.

Eteğini kaldırıp çıplak poz verince yakalandı! Görevliler yaka paça mağazadan attı - Sayfa 2

Ünlü model daha sonra, mağaza görevlilerine yakalandığını, görevlilerin kendisine hakaret ettiğini ve zorla mağazadan atıldığını dile getirdi.

Eteğini kaldırıp çıplak poz verince yakalandı! Görevliler yaka paça mağazadan attı - Sayfa 3

İnternette hayranlarına satmak için çektiği fotoğraflarda, Riley’in kalçasını açarak raflara baktığı görülüyor.

Eteğini kaldırıp çıplak poz verince yakalandı! Görevliler yaka paça mağazadan attı - Sayfa 4

Riley, fotoğrafı “Video oyunları satan mağazada bu fotoğrafı çektikten sonra dışarı atıldım” başlığı ile paylaştı.

Eteğini kaldırıp çıplak poz verince yakalandı! Görevliler yaka paça mağazadan attı - Sayfa 5

Fotoğraf kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Eteğini kaldırıp çıplak poz verince yakalandı! Görevliler yaka paça mağazadan attı - Sayfa 6

Takipçileri bu şekilde poz vermenin yanlış bir şey olmadığını söyleyerek genç modele destek verdi.

Eteğini kaldırıp çıplak poz verince yakalandı! Görevliler yaka paça mağazadan attı - Sayfa 7

Riley, kısa süre önce de uçağın tuvaletinde pantolonunu aşağı indirerek çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Eteğini kaldırıp çıplak poz verince yakalandı! Görevliler yaka paça mağazadan attı - Sayfa 8
Eteğini kaldırıp çıplak poz verince yakalandı! Görevliler yaka paça mağazadan attı - Sayfa 9
Eteğini kaldırıp çıplak poz verince yakalandı! Görevliler yaka paça mağazadan attı - Sayfa 10
Eteğini kaldırıp çıplak poz verince yakalandı! Görevliler yaka paça mağazadan attı - Sayfa 11
Eteğini kaldırıp çıplak poz verince yakalandı! Görevliler yaka paça mağazadan attı - Sayfa 12
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