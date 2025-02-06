EBRU YAŞAR’DAN MUHTEŞEM KONSER

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, son konseriyle sahneye damga vurdu. Geniş repertuvarı, göz alıcı sahne kostümü ve enerjik performansıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, izleyicilerden tam not aldı.

KONSER BİLETLERİ KISA SÜREDE TÜKENDİ

Ebru Yaşar’ın konseri büyük ilgi gördü ve biletler dakikalar içinde tükendi. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen hayranları, sanatçının sahne performansını izlemek için salonu doldurdu. Yaşar, sahneye çıktığında dinleyicilerine teşekkür ederek başladığı gecede en sevilen şarkılarını seslendirdi.

GÖZ ALICI SAHNE KOSTÜMÜ VE YORUMUYLA BÜYÜLEDİ

Ünlü şarkıcının konser için tercih ettiği şık sahne kostümü, hayranlarından tam not aldı. Sahne enerjisi ve güçlü sesiyle dinleyicilerini büyüleyen sanatçı, hem slow hem de hareketli şarkılarla seyircileri coşturdu.

EBRU YAŞAR’DAN DUYGUSAL MESAJ

Konser sırasında hayranlarıyla sohbet eden Ebru Yaşar, müzik kariyerinde kendisine destek olanlara teşekkür etti. Son dönemde aldığı ödüllerden ve hayranlarının ilgisinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten sanatçı, bu sevgiyi her zaman hissettiğini vurguladı.

Daha önce 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı” ödülünü kazanan Ebru Yaşar, ödül konuşmasında bu başarısını dünya genelindeki kız çocuklarına ithaf ettiğini açıklamıştı.

MÜZİK LİSTELERİNDE ZİRVEDE

Ebru Yaşar’ın son albümünde yer alan şarkılar, dijital müzik platformlarında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Son çıkardığı şarkılar YouTube ve Spotify listelerinde ilk sıralarda yer alarak büyük bir dinleyici kitlesine ulaştı.

HAYRANLARINDAN BÜYÜK DESTEK

Konser sonunda sosyal medyada hayranlarının yaptığı paylaşımlar, Ebru Yaşar’ın sahne performansına duyulan hayranlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Binlerce beğeni ve yorum alan sanatçı, hayranlarına teşekkür ederek sahneden ayrıldı.

Ebru Yaşar’ın yeni projeleri ve konser turnesiyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com