Nazan Öncel’den sağlık açıklaması: “Bir gol daha attık!”

Tedavi süreci hastanede devam eden ve yorgun geçen günleri geride bırakmaya çalışan Nazan Öncel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda hem hayranlarını bilgilendirdi hem de moral veren sözler sarf etti. Sanatçı, “Çok şükür hayata bir gol daha attık. Bunun dayanılmaz hafifliği ile hepinize en derin saygı ve sevgilerimi iletirim.” ifadeleriyle yaşadığı süreci umut dolu bir mesajla anlattı. Bu paylaşım, hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de hayranlarına moral aşılayan bir açıklama olarak değerlendirildi. Sanat camiasındaki dostlarından, dinleyicilerinden ve hayranlarından gelen destek mesajları da Nazan Öncel’e büyük güç verdi. Özellikle sosyal medyada binlerce kişi “Geçmiş olsun” dileklerinde bulunarak sanatçının yanında olduklarını belirtti.

Ancak tüm bu gelişmelerin yanında, sosyal medya üzerinde yayılan asılsız haberler kafa karışıklığı yarattı. Bazı mecralarda Nazan Öncel’in hayatını kaybettiğine dair yanlış bilgiler dolaşıma girdi. Bu iddiaların hiçbir gerçekliğinin olmadığını belirten sanatçının yakın çevresi ve menajeri, bu tarz haberlerin tamamen yalan olduğunu ve Nazan Öncel’in hayatta olduğunu net bir dille ifade etti. Sağlık durumu kontrol altında olan ve morali yüksek tutulan sanatçının tedavisi, uzman doktorlar eşliğinde devam ediyor.

Nazan Öncel, 40 yılı aşkın müzik kariyerinde sadece güçlü sesi ve şarkı sözleriyle değil, hayata karşı duruşuyla da geniş bir kitleye ilham kaynağı olmuştu. Geçirdiği kalp krizlerine rağmen umudunu yitirmeyen ve “bir gol daha attık” diyerek hayata sıkı sıkıya tutunan sanatçı, hem hayranlarının gönlünde yer edinmeye devam ediyor hem de yaşadığı bu zorlu süreci örnek bir metanetle sürdürüyor. Hayranları, Nazan Öncel’in bir an önce sağlığına kavuşmasını ve yeniden sahnelere dönmesini dört gözle bekliyor.