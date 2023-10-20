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Zeynep Bastık’tan milli yas isyanı: ‘İlk yapılacak şey konserlerin iptal edilmesi mi olmalı?’

Zeynep Bastık’tan milli yas isyanı: ‘İlk yapılacak şey konserlerin iptal edilmesi mi olmalı?’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Ekim 2023 - 10:17
Gazze’de yaşamını yitiren Filistinliler için Türkiye’de 3 günlük milli yas ilan edilmesine ünlü şarkıcı Zeynep Bastık tepki gösterdi.

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