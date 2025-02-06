FERDİ TAYFUR’UN VASİYETİ AÇIKLANDI

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı. Usta sanatçının mirasının büyük bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Darüşşafaka ve LÖSEV gibi hayır kurumlarına bağışladığı öğrenildi. Ancak kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt’un vasiyette yer almaması büyük tartışmalara yol açtı.

VASİYETTEKİ DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Ferdi Tayfur’un vasiyetine göre:

Mirasının bir bölümü TSK, Darüşşafaka ve LÖSEV gibi hayır kurumlarına bağışlandı .

. Geriye kalan taşınmazlar ve telif hakları bazı akrabalarına bırakıldı.

bırakıldı. Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt vasiyette yer almadı.

Bu gelişmenin ardından, aile içinde büyük bir miras tartışması başladı.

TUĞÇE TAYFUR’DAN SERT AÇIKLAMA

Vasiyette adının geçmemesine tepki gösteren Tuğçe Tayfur, sosyal medya üzerinden sert açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçının kızı, babasının vasiyetinin bazı kişiler tarafından manipüle edildiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Babam mirasını gerçekten bu şekilde mi paylaştırdı? Daha biz yasımızı tutarken miras paylaşımı için mahkemeye koşanlara yazıklar olsun! Bu işin peşini bırakmayacağım ve tüm süreci Türk adaletine taşıyacağım.”

Tuğçe Tayfur’un iddialarına göre, bazı taşınmazlar aile dışındaki üçüncü şahıslara devredildi ve sanatçının mirası haksız şekilde paylaştırıldı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Edinilen bilgilere göre, Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt, vasiyete itiraz ederek hukuki süreç başlattı. Miras davasının önümüzdeki günlerde mahkemeye taşınması bekleniyor.

Aile içinde büyüyen miras krizi, Ferdi Tayfur’un vefatından sonra tartışmalara neden olurken, müzik dünyasında da büyük yankı uyandırdı.

FERDİ TAYFUR’UN MİRAS PAYLAŞIMI

Sanatçının vasiyetine göre:

TSK, Darüşşafaka ve LÖSEV’e bağış yapıldı .

. Bazı taşınmazlar akrabalarına devredildi .

. Telif hakları ve müzik eserleri belirli aile bireylerine bırakıldı.

Ancak Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt mirastan dışlandı, bu da aile içinde büyük bir gerilime yol açtı.

SONUÇ: MİRAS TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ferdi Tayfur’un mirasıyla ilgili ortaya çıkan bu kriz, önümüzdeki günlerde hukuki süreçle daha da büyüyecek gibi görünüyor. Sanatçının sevenleri ve müzik dünyası, bu tartışmaların nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com