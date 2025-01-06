LEYLA DİZİSİNİN NUR’U OYUNCU GONCA VUSLATERİ METROYA BİNDİ!

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, metroyla yaptığı yolculuk sırasında sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Hamilelik ve doğum sürecinin ardından ekranlara “Leyla” dizisindeki Nur karakteriyle geri dönen Vuslateri, bu kez sade yaşam tarzıyla dikkat çekti.

“METRO MACERASI” PAYLAŞIMI

Metroda çekilen anlarını Instagram’da paylaşan Vuslateri, yolculuğunu şu sözlerle anlattı:

“Metroyla eve dönme maceramız” diyerek, eşi Levent Yaşar ile metroda buluştuğunu belirtti. Bebeği Asya’ya yetişmek için bu yöntemi tercih ettiklerini ifade eden oyuncu, samimi ve eğlenceli paylaşımlarıyla takipçilerini güldürdü.

Bir diğer paylaşımında ise esprili bir şekilde:

“Godot’yu da bekledik, olsundu. Hiç gelmeyecek bir tren, aşık olduğun biriyle çok güzel bekleniyor.” ifadelerine yer verdi.

KİTAP OKUYARAK YERE OTURDU

Metro yolculuğu sırasında yere oturup kitap okuyan Vuslateri, bu anlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, bebeklerde öfke ve ağlama üzerine yazılmış Aletha Solter’in kitabını okuduğunu belirterek, şu sözleri ekledi:

“Asya için yüklemeler devam ediyor ama belim de ağrıyorsa nerede olursam olayım çökerim, oturur bir kitap açarım.”

FOTOĞRAF ÇEKENLERE MESAJ

Metroda gizlice fotoğraflarını çekenlere de seslenen Vuslateri, esprili bir dille şu yorumu yaptı:

“Gizlice metroda fotoğrafımı çekenler, şöyle çıkayım ne olur.”

DOĞAL YAŞAMIYLA TAKDİR TOPLUYOR

Gonca Vuslateri’nin sade ve samimi metro yolculuğu, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Hem Leyla dizisindeki performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu, günlük yaşamındaki doğallığıyla da takdir topluyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/