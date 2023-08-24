Dünyayı ayağa kaldıran uçak kazası! Wagner lideri Prigojin öldü

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin’e ait Embraer ERJ-135BJ tipi özel jet Rusya’nın başkenti Moskova’dan St. Petersburg kentine uçtuğu sırada Tver Bölgesi’nde düştü. Kazada Prigojin’in de aralarında olduğu 10 kişi hayatını kaybetti.
UÇAKTA 10 KİŞİ BULUNUYORDU
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Uçak, Şeremetyevo Havaalanı’ndan (Moskova), St. Petersburg’a uçuştaydı. Uçağın içinde 3’ü uçak personeli olmak üzere toplam 10 kişi bulunuyordu” ifadeleri kullanılarak, uçağın kalkıştan yarım saat sonra düştüğü aktarıldı.
WAGNER’DEN İLK AÇIKLAMA
Yevgeni Prigojin’in içinde olduğu uçağın Moskova’da düşmesinin ardından Rus paralı asker grubu Wagner’den ilk açıklama geldi. Açıklamada, “Uçağın Rus güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğü ve Prigojin’e ait 2. uçağın ise Moskova’ya indiği” ifade edildi.
BIDEN: ŞAŞIRMIYORUM
ABD Başkanı Joe Biden, Rus paralı asker grubu Wagner’in liderinin Moskova yakınlarında düşen uçakta ölmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Biden, “Prigojin’e ne olduğunu bilmiyorum ama gelen haberlere hiç şaşırmıyorum” dedi.
CESEDİ BULUNDU
Rus Sivil Havacılık Dairesi yaptığı açıklamada, Wagner lideri Prigojin’in cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.
PUTİN’İN AŞÇISIYDI, WAGNER’İN LİDERİ OLDU
Sabıka kaydı olan bir iş insanı olan Prigojin, Kremlin’e Yemek hizmeti sağladığı için ‘Putin’in Şefi‘ olarak anılıyordu. Wagner’in 2014 yılında Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçleri desteklemeye başladığı ve Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesine yardım ettiği biliniyor. Wagner’in tahminen 25 bin savaşçısı olduğu ve bunların çoğu Rusya’nın özel kuvvetlerinden eski askerler olduğu belirtiliyor.
PUTİN’E İSYAN ETMİŞTİ
Wagner’in kurucusu Yevgeni Prigojin, 23 Haziran’da Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş ve Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in lideri Prigojin’in isyanını “vatana ihanet” olarak nitelendirmişti.