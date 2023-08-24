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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak

İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Ağustos 2023 - 15:57

Kahramanmaraş depreminde zemin sıvılaşması yaşanan alanlarda birçok bina yerle bir olurken İstanbul’un sıvılaşma riskli bölgelerini de yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz sıraladı. İşte tüm detaylar…

İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 1

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından gözler 7’den büyük bir depremin beklendiği İstanbul’a çevrildi.

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 2

İstanbul’da yumuşak zemin riskinin yüksek olduğu bölgelerin nereler olduğu merak konusu olurken İBB’nin zemin raporuna göre, eskiden adı derelerle anılan semtlerde riskin daha yüksek olduğu aktarıldı.

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 3

Milliyet’in haberine göre rapora işaret eden yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul’un sıvılaşma riskli bölgelerini şöyle sıraladı:

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 4

Seyitahmet Deresi ve Kurbağalı Dere alüvyonları,

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 5

Çamaşırcı Dere,

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 6

İdealtepe Deresi,

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 7

Küçükyalı Deresi,

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 8

Esenyurt Deresi, ve Tugay Deresi alüvyonları

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 9

Pendik Deresi

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 10

Kaynarca Deresi

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 11

Kemiklidere Deresi ve Tuzla Deresi alüvyonları

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 12

Sancaktepe ilçesi merkezi

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 13

Sultanbeyli ilçesi merkezi

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 14

Tuzla ilçesinin kuzey kısmı (Sabiha Gökçen Havalimanı doğu kısmı)

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 15

Pendik ilçesinin kuzey kısmı (Sabiha Gökçen Havalimanı kuzey kısmı).

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 16

RİSKLİ BÖLGELER TEK TEK SIRALANDI

Araştırmada, sıvılaşma, heyelan ve yumuşak zemin nedeniyle en riskli bölgeler olarak; Avcılar bölgesinin kuzeyi, Haliç’in İstanbul Boğazı’na yakın kıyıları, Ayamama Deresi güzergahı, Halkalı tren istasyonu, Haramidere, Küçükçekmece gölünün kuzey kesimleri, Bakırköy, Güngören ve Gürpınar gösteriliyor.

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 17

Çalışmada, “Şişme potansiyeli açısından Güngören formasyonu diğerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Kanarya’dan Florya’ya kadar olan alan Avcılar’daki kadar büyük olmayan küçük ölçekli heyelanlar 20 ila 30 metre yüksekliğindeki yamaçlarda gözlenmektedir” tespitleri yapılıyor.

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 18

SIVILAŞMA DERECESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda Anadolu Yakası’na ait bulgular ise şöyle sıralandı:

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 19

“İstanbul Boğazı’na ve Marmara Denizi’ne birleşen tüm dere yatakları, sahil dolguları, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe merkez kısımları, Tuzla ve Pendik’in kuzey kısımları sıvılaşma riski taşıyan alanlar olarak tespit edilmiştir.”

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 20

“Sıvılaşabilir tabakanın 10 metre üstü olduğu dereler; Göksu Deresi, Küçüksu Deresi, Seyitahmet Deresi, Kurbağalı Dere, Esenyurt Deresi, Tugay Deresi, Kemiklidere Deresi ve Tuzla Deresidir. Sıvılaşabilir tabakanın 10 metre altı olduğu dereler; Bekar Dere, İstavroz Deresi, Çamaşırcı Dere, İdealtepe Deresi, Küçükyalı Deresi, Pendik Deresi ve Kaynarca Deresi’dir. Bu çalışmalar sonucu, sıvılaşma derecesi olan yerlerin çoğunda 30 cm’den fazla oturmaların olacağı sonucu çıkmıştır ve bu bölgelerde özel önlemlerin alınması gerekmektedir.”

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 21

İstanbul’da isminde ‘dere’ geçen 200’den fazla sokak bulunuyor. Yine adı caddeye verilen onlarca dere var ve bu derelerin birçoğu zaman içinde yapılaşmaya açılarak, semtlere dönüştü. İstanbul’un neredeyse her ilçesinde bulunan dere isimli sokakların bazıları şu şekilde:

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 22

Derebağ – Ümraniye

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 23

Altdere – Kartal

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 24

Kurudere – Beyoğlu

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 25

Kördere – Kadıköy

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 26

Galataderesi – Şişli

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İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak - Sayfa 27

Bekarderesi Üsküdar.

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