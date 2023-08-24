İstanbul depreminde riskli bölgeler tek tek sıralandı! Sıvılaşmaya işaret edildi, hasar büyük olacak

Kahramanmaraş depreminde zemin sıvılaşması yaşanan alanlarda birçok bina yerle bir olurken İstanbul’un sıvılaşma riskli bölgelerini de yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz sıraladı. İşte tüm detaylar…

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından gözler 7’den büyük bir depremin beklendiği İstanbul’a çevrildi.

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İstanbul’da yumuşak zemin riskinin yüksek olduğu bölgelerin nereler olduğu merak konusu olurken İBB’nin zemin raporuna göre, eskiden adı derelerle anılan semtlerde riskin daha yüksek olduğu aktarıldı.

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Milliyet’in haberine göre rapora işaret eden yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul’un sıvılaşma riskli bölgelerini şöyle sıraladı:

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Seyitahmet Deresi ve Kurbağalı Dere alüvyonları,

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Çamaşırcı Dere,

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İdealtepe Deresi,

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Küçükyalı Deresi,

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Esenyurt Deresi, ve Tugay Deresi alüvyonları

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Pendik Deresi

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Kaynarca Deresi

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Kemiklidere Deresi ve Tuzla Deresi alüvyonları

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Sancaktepe ilçesi merkezi

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Sultanbeyli ilçesi merkezi

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Tuzla ilçesinin kuzey kısmı (Sabiha Gökçen Havalimanı doğu kısmı)

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Pendik ilçesinin kuzey kısmı (Sabiha Gökçen Havalimanı kuzey kısmı).

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RİSKLİ BÖLGELER TEK TEK SIRALANDI Araştırmada, sıvılaşma, heyelan ve yumuşak zemin nedeniyle en riskli bölgeler olarak; Avcılar bölgesinin kuzeyi, Haliç’in İstanbul Boğazı’na yakın kıyıları, Ayamama Deresi güzergahı, Halkalı tren istasyonu, Haramidere, Küçükçekmece gölünün kuzey kesimleri, Bakırköy, Güngören ve Gürpınar gösteriliyor.

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Çalışmada, “Şişme potansiyeli açısından Güngören formasyonu diğerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Kanarya’dan Florya’ya kadar olan alan Avcılar’daki kadar büyük olmayan küçük ölçekli heyelanlar 20 ila 30 metre yüksekliğindeki yamaçlarda gözlenmektedir” tespitleri yapılıyor.

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SIVILAŞMA DERECESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ Raporda Anadolu Yakası’na ait bulgular ise şöyle sıralandı:

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“İstanbul Boğazı’na ve Marmara Denizi’ne birleşen tüm dere yatakları, sahil dolguları, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe merkez kısımları, Tuzla ve Pendik’in kuzey kısımları sıvılaşma riski taşıyan alanlar olarak tespit edilmiştir.”

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“Sıvılaşabilir tabakanın 10 metre üstü olduğu dereler; Göksu Deresi, Küçüksu Deresi, Seyitahmet Deresi, Kurbağalı Dere, Esenyurt Deresi, Tugay Deresi, Kemiklidere Deresi ve Tuzla Deresidir. Sıvılaşabilir tabakanın 10 metre altı olduğu dereler; Bekar Dere, İstavroz Deresi, Çamaşırcı Dere, İdealtepe Deresi, Küçükyalı Deresi, Pendik Deresi ve Kaynarca Deresi’dir. Bu çalışmalar sonucu, sıvılaşma derecesi olan yerlerin çoğunda 30 cm’den fazla oturmaların olacağı sonucu çıkmıştır ve bu bölgelerde özel önlemlerin alınması gerekmektedir.”

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İstanbul’da isminde ‘dere’ geçen 200’den fazla sokak bulunuyor. Yine adı caddeye verilen onlarca dere var ve bu derelerin birçoğu zaman içinde yapılaşmaya açılarak, semtlere dönüştü. İstanbul’un neredeyse her ilçesinde bulunan dere isimli sokakların bazıları şu şekilde:

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Derebağ – Ümraniye

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Altdere – Kartal

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Kurudere – Beyoğlu

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Kördere – Kadıköy

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Galataderesi – Şişli

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